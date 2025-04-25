В Совете Европы прогнозируют 6 млн заявок в Реестр убытков от пострадавших украинцев

В Совете Европы прогнозируют 6 миллионов заявок в Реестр убытков со стороны украинцев, пострадавших от российской агрессии. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Слуга народа", передает УНН.

Детали

По словам народного депутата, главы постоянной украинской делегации в ПАСЕ Марии Мезенцевой, в Реестр убытков украинцы подали более 20 тысяч заявок, но коллеги в Совете Европы называли ожидаемые цифры до 6 миллионов заявок.

Мезенцева напомнила, что сейчас открыто 9 категорий для компенсации, а всего планируется сделать 45 таких категорий. Украинцы могут подать заявку через мобильное приложение "Дія".

Для нас важно, что сегодня ответственность за агрессию абсолютно прямо и практически связана с тем, что может сделать каждый украинец и украинка уже сегодня просто в своем телефоне – заявила Мезенцева.

Дополнение

Международный реестр убытков, нанесенных агрессией российской федерации против Украины, был создан в мае 2023 года. Это международная организация и цифровая платформа межправительственного сотрудничества, действующая в институциональных рамках Совета Европы и принимающая заявления пострадавших.

Данный реестр создан на 3 года с возможностью дальнейшего продления.

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