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На мосту Патона в Киеве изменят схему движения — на что стоит обратить внимание водителям

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

На мосту Патона тестируют реверсивную полосу со светофорами. Она будет работать утром в направлении правого берега, вечером — левого.

На мосту Патона в Киеве изменят схему движения — на что стоит обратить внимание водителям
Фото иллюстративное

В Киеве на мосту Патона вводят реверсивное движение со светофорным регулированием. Как сообщили в КГГА, это позволит менять направление движения по одной из полос в зависимости от транспортной нагрузки в разное время суток, передает УНН.

На начальном этапе реверсивная полоса будет работать в тестовом режиме по следующему графику:

▫️с 7:00 до 10:00 – в направлении с левого берега на правый;

▫️с 16:00 до 20:00 – в направлении с правого берега на левый.

При этом на мосту постоянно будут оставаться 2 полосы для движения в каждом направлении. Дополнительная полоса поочередно будет работать в одном из направлений в соответствии с графиком и сигналами светофоров.

Движение по реверсивной полосе будут регулировать специальные светофоры:

▪️зеленая стрелка – движение разрешено в указанном направлении;

▪️красный крест – въезд на полосу запрещен;

▪️желтая стрелка – предупреждение об изменении направления. Водителям необходимо покинуть реверсивную полосу и перестроиться в направлении, которое указывает стрелка.

Если светофор выключен, движение по реверсивной полосе запрещено в соответствии с Правилами дорожного движения.

После завершения тестового периода специалисты проанализируют эффективность новой схемы и при необходимости скорректируют график работы полосы.

В Киеве меняют правила движения по мостам: какие ограничения введут08.11.26, 18:52 • 9774 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоКиев
Мост Патона (Киев)
Киев