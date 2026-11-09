На мосту Патона в Киеве изменят схему движения — на что стоит обратить внимание водителям
Киев • УНН
На мосту Патона тестируют реверсивную полосу со светофорами. Она будет работать утром в направлении правого берега, вечером — левого.
В Киеве на мосту Патона вводят реверсивное движение со светофорным регулированием. Как сообщили в КГГА, это позволит менять направление движения по одной из полос в зависимости от транспортной нагрузки в разное время суток, передает УНН.
На начальном этапе реверсивная полоса будет работать в тестовом режиме по следующему графику:
▫️с 7:00 до 10:00 – в направлении с левого берега на правый;
▫️с 16:00 до 20:00 – в направлении с правого берега на левый.
При этом на мосту постоянно будут оставаться 2 полосы для движения в каждом направлении. Дополнительная полоса поочередно будет работать в одном из направлений в соответствии с графиком и сигналами светофоров.
Движение по реверсивной полосе будут регулировать специальные светофоры:
▪️зеленая стрелка – движение разрешено в указанном направлении;
▪️красный крест – въезд на полосу запрещен;
▪️желтая стрелка – предупреждение об изменении направления. Водителям необходимо покинуть реверсивную полосу и перестроиться в направлении, которое указывает стрелка.
Если светофор выключен, движение по реверсивной полосе запрещено в соответствии с Правилами дорожного движения.
После завершения тестового периода специалисты проанализируют эффективность новой схемы и при необходимости скорректируют график работы полосы.
В Киеве меняют правила движения по мостам: какие ограничения введут08.11.26, 18:52 • 9774 просмотра