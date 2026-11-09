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На мосту Патона в Києві змінять схему руху - на що варто звернути увагу водіям

Київ • УНН

 • 4168 перегляди

На мосту Патона тестують реверсивну смугу зі світлофорами. Вона працюватиме вранці на правий берег, увечері — на лівий.

На мосту Патона в Києві змінять схему руху - на що варто звернути увагу водіям
Фото ілюстративне

У Києві на мосту Патона запроваджують реверсивний рух зі світлофорним регулюванням. Як повідомили у КМДА, це дозволить змінювати напрямок руху однією зі смуг залежно від транспортного навантаження в різний час доби, передає УНН.

На початковому етапі реверсивна смуга працюватиме в тестовому режимі за таким графіком:

▫️із 7:00 до 10:00 – у напрямку з лівого берега на правий;

▫️із 16:00 до 20:00 – у напрямку з правого берега на лівий.

При цьому на мосту постійно лишатимуться 2 смуги для руху в кожному напрямку. Додаткова смуга почергово працюватиме в одному з напрямків відповідно до графіка та сигналів світлофорів.

Рух реверсивною смугою регулюватимуть спеціальні світлофори:

▪️зелена стрілка – рух дозволено у вказаному напрямку;

▪️червоний хрест – в’їзд на смугу заборонено;

▪️жовта стрілка – попередження про зміну напрямку. Водіям потрібно залишити реверсивну смугу та перебудуватися в напрямку, який указує стрілка.

Якщо світлофор вимкнений, рух реверсивною смугою заборонений відповідно до Правил дорожнього руху.

Після завершення тестового періоду фахівці проаналізують ефективність нової схеми та за потреби скоригують графік роботи смуги.

В Києві змінюють правила руху мостами: які обмеження запровадять08.11.26, 18:52 • 9786 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
Міст Патона (Київ)
Київ