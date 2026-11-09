Джастин Тимберлейк показал сыновей в редком совместном появлении на публике
Киев • УНН
Певец редко появляется на публике вместе с сыновьями Сайласом и Финеасом. Они приняли участие в показе в поддержку фонда людей с синдромом Дауна.
Джастин Тимберлейк совершил редкое появление на публике вместе с сыновьями. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Mail.
Детали
В субботу, 7 ноября, в Денвере (штат Колорадо, США) Джастин Тимберлейк принял участие в 18-м ежегодном модном показе "Be Beautiful Be Yourself" ("Будь красивой — будь собой"), организованном в поддержку фонда Global Down Syndrome Foundation.
45-летний певец вышел на подиум вместе со своими сыновьями — 11-летним Сайласом и 6-летним Финеасом, а также с 7-летней племянницей Заей. У девочки синдром Дауна; ранее она была амбассадором фонда.
Тимберлейк, который выглядел очень довольным, держал за руку Финеаса и племянницу, тогда как другой его сын шел с другой стороны от Заии, также держа ее за руку.
Певец был одет в черный пиджак и брюки; его сыновья также были в черных нарядах. На Сайласе, кроме того, были черные солнцезащитные очки.
Тимберлейк — который недавно опроверг слухи о том, что его хит 2006 года "What Goes Around... Comes Around" был посвящен бывшей девушке Бритни Спирс, — воспитывает сыновей вместе с женой, 44-летней Джессикой Бил (они женаты с 2012 года).
Исполнитель также сфотографировался с родителями Заи — Роуз и Джастином Билом (младшим братом его жены).
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