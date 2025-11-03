Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже
Киев • УНН
Бритни Спирс, вероятно, удалила свой аккаунт в Instagram, который был активен 12 лет. Это произошло после ее ответов на мемуары бывшего мужа Кевина Федерлайна, где он обвинил ее в употреблении наркотиков и алкоголя.
Бритни Спирс, похоже, удалила свой аккаунт в Instagram, сообщает Rolling Stone, пишет УНН.
Детали
12-летний аккаунт певицы под ником @britneyspears теперь перенаправляет посетителей на страницу с сообщением об ошибке: "Ресурс (Profile) недоступен. Возможно, ссылка недействительна или профиль удален". Ее аккаунт X остается активным.
Деактивация Instagram произошла после того, как поп-певица опубликовала серию ответов на недавние мемуары своего бывшего мужа Кевина Федерлайна "You Thought You Knew" ("Ты думал, что знал"). Книга-рассказ, вышедшая в октябре, повествует о бурных отношениях пары, включая их брак в 2004 году и развод в 2007 году. Наряду с тревожным утверждением о том, что Спирс смотрела, как их дети спят, с ножом в руке, Федерлайн написал: "Что-то плохое произойдет, если ничего не изменится". Он также утверждал, что она пила во время беременности и употребляла кокаин во время кормления грудью.
Спирс выступила против его обвинений в X, обвинив Федерлайна в "постоянном газлайтинге", который стал "чрезвычайно болезненным и изнурительным".
Представитель Спирс добавил, что Федерлайн и другие "наживаются на [Спирс], и, к сожалению, это происходит после прекращения алиментов для Кевина".
Поклонники выразили обеспокоенность недавними публикациями в Instagram Спирс, в том числе публикацией от 7 октября, на которой были видны синяки на руках Спирс и повязки на ладонях и запястьях. Певица сказала, что травмы были получены в результате падения "с лестницы в доме моего друга". Через несколько недель она заявила, что, по ее мнению, "у меня была травма головного мозга", когда она находилась под опекой в течение 13 лет.
Неясно, удалила ли Спирс аккаунт сама или это сделала компания Meta, владеющая Instagram.
