Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже

08:56 • 14619 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 16125 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 17653 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 17003 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 16294 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 23320 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 38379 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 67589 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 66542 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56449 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Бритни Спирс, вероятно, удалила свой аккаунт в Instagram, который был активен 12 лет. Это произошло после ее ответов на мемуары бывшего мужа Кевина Федерлайна, где он обвинил ее в употреблении наркотиков и алкоголя.

Бритни Спирс, похоже, удалила свой аккаунт в Instagram, сообщает Rolling Stone, пишет УНН.

Детали

12-летний аккаунт певицы под ником @britneyspears теперь перенаправляет посетителей на страницу с сообщением об ошибке: "Ресурс (Profile) недоступен. Возможно, ссылка недействительна или профиль удален". Ее аккаунт X остается активным.

Деактивация Instagram произошла после того, как поп-певица опубликовала серию ответов на недавние мемуары своего бывшего мужа Кевина Федерлайна "You Thought You Knew" ("Ты думал, что знал"). Книга-рассказ, вышедшая в октябре, повествует о бурных отношениях пары, включая их брак в 2004 году и развод в 2007 году. Наряду с тревожным утверждением о том, что Спирс смотрела, как их дети спят, с ножом в руке, Федерлайн написал: "Что-то плохое произойдет, если ничего не изменится". Он также утверждал, что она пила во время беременности и употребляла кокаин во время кормления грудью.

Спирс выступила против его обвинений в X, обвинив Федерлайна в "постоянном газлайтинге", который стал "чрезвычайно болезненным и изнурительным".

Представитель Спирс добавил, что Федерлайн и другие "наживаются на [Спирс], и, к сожалению, это происходит после прекращения алиментов для Кевина".

Поклонники выразили обеспокоенность недавними публикациями в Instagram Спирс, в том числе публикацией от 7 октября, на которой были видны синяки на руках Спирс и повязки на ладонях и запястьях. Певица сказала, что травмы были получены в результате падения "с лестницы в доме моего друга". Через несколько недель она заявила, что, по ее мнению, "у меня была травма головного мозга", когда она находилась под опекой в течение 13 лет.

Неясно, удалила ли Спирс аккаунт сама или это сделала компания Meta, владеющая Instagram.

