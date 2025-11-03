$42.080.01
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка

Київ • УНН

 • 3296 перегляди

Брітні Спірс, ймовірно, видалила свій акаунт в Instagram, який був активний 12 років. Це сталося після її відповідей на мемуари колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна, де він звинуватив її у вживанні наркотиків та алкоголю.

Брітні Спірс, схоже, видалила свій обліковий запис у Instagram, повідомляє Rolling Stone, пише УНН.

Деталі

12-річний обліковий запис співачки під ніком @britneyspears тепер перенаправляє відвідувачів на сторінку з повідомленням про помилку: "Ресурс (Profile) недоступний. Можливо, посилання недійсне або профіль видалено". Її обліковий запис X залишається активним.

Деактивація Instagram відбулася після того, як поп-співачка опублікувала серію відповідей на нещодавні мемуари свого колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна "You Thought You Knew" ("Ти думав, що знав"). Книга-розповідь, що вийшла в жовтні, розповідає про бурхливі стосунки пари, включаючи їхній шлюб у 2004 році та розлучення у 2007 році. Поряд із тривожним твердженням про те, що Спірс дивилася, як їхні діти сплять, з ножем у руці, Федерлайн написав: "Щось погане станеться, якщо нічого не зміниться". Він також стверджував, що вона пила під час вагітності та вживала кокаїн під час годування грудьми.

Спірс виступила проти його звинувачень у X, звинувативши Федерлайна у "постійному газлайтингу", який став "надзвичайно болючим та виснажливим".

Представник Спірс додав, що Федерлайн та інші "наживаються на [Спірс], і, на жаль, це відбувається після припинення аліментів для Кевіна". 

Шанувальники висловили стурбованість недавніми публікаціями в Instagram Спірс, у тому числі публікацією від 7 жовтня, на якій було видно синці на руках Спірс та пов'язки на долонях та зап'ястях. Співачка сказала, що травми були отримані внаслідок падіння "зі сходів у будинку мого друга". Через кілька тижнів вона заявила, що, на її думку, "у мене була травма головного мозку", коли вона перебувала під опікою протягом 13 років.

Неясно, чи Спірс видалила акаунт сама або це зробила компанія Meta, що володіє Instagram.

Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27.10.25, 21:31 • 43429 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
Брітні Спірс
Музикант
Соціальна мережа
Шлюб