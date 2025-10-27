$42.000.10
Ексклюзив
14:34 • 19885 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Ексклюзив
14:25 • 29473 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 43548 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 36192 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 39963 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 39290 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 41851 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36862 перегляди
В Одеському СІЗО ув'язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34750 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28555 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 43548 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 95716 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Кевін Федерлайн, який є ексчоловіком Бритні Спірс, випустив книгу про їхні стосунки та заявив, що співачці необхідна допомога.

Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога

Колишній чоловік Бритні Спірс, Кевін Федерлайн, випустив мемуари "You Thought You Knew", у яких розповідає про їхнє спільне життя та боротьбу за опіку над дітьми. Він підкреслює, що Спірс потребує допомоги після років стресу та контролю з боку близьких. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Мою версію. Моєю мовою. Бо всі робили це за мене – ЗМІ, блоги, колишні, незнайомці, заголовки. У всіх було що сказати про мене. А я мовчав 

– пише Федерлайн.

У книзі він намагається пояснити свої дії та відповісти на звинувачення, водночас закликаючи не експлуатувати ім’я Спірс. Активіст Free Britney Джеймс Міллер вважає, що книга не допоможе співачці: "У Бритні дійсно є проблеми з психічним здоров’ям – це очевидно. Але зараз не найкращий час використовувати її ім’я".

BTS готує перший альбом за шість років та найбільший світовий тур27.10.25, 16:55 • 3764 перегляди

Федерлайн запевняє, що мета книги – дати зрозуміти його точку зору і дозволити родині та дітям жити більш нормальним життям після десятиліть публічних скандалів.

Федерлайн – танцюрист, який став зіркою реаліті-шоу – каже, що після кількох років вагань вирішив усе ж випустити книгу, бо не хоче, щоб діти виросли з відчуттям, що мають пояснювати, якою людиною є їхній батько.

Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном27.10.25, 13:25 • 48076 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини СвітуУНН Lite
Музикант