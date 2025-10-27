Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога
Київ • УНН
Кевін Федерлайн, який є ексчоловіком Бритні Спірс, випустив книгу про їхні стосунки та заявив, що співачці необхідна допомога.
Колишній чоловік Бритні Спірс, Кевін Федерлайн, випустив мемуари "You Thought You Knew", у яких розповідає про їхнє спільне життя та боротьбу за опіку над дітьми. Він підкреслює, що Спірс потребує допомоги після років стресу та контролю з боку близьких. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Деталі
Мою версію. Моєю мовою. Бо всі робили це за мене – ЗМІ, блоги, колишні, незнайомці, заголовки. У всіх було що сказати про мене. А я мовчав
У книзі він намагається пояснити свої дії та відповісти на звинувачення, водночас закликаючи не експлуатувати ім’я Спірс. Активіст Free Britney Джеймс Міллер вважає, що книга не допоможе співачці: "У Бритні дійсно є проблеми з психічним здоров’ям – це очевидно. Але зараз не найкращий час використовувати її ім’я".
BTS готує перший альбом за шість років та найбільший світовий тур27.10.25, 16:55 • 3764 перегляди
Федерлайн запевняє, що мета книги – дати зрозуміти його точку зору і дозволити родині та дітям жити більш нормальним життям після десятиліть публічних скандалів.
Федерлайн – танцюрист, який став зіркою реаліті-шоу – каже, що після кількох років вагань вирішив усе ж випустити книгу, бо не хоче, щоб діти виросли з відчуттям, що мають пояснювати, якою людиною є їхній батько.
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном27.10.25, 13:25 • 48076 переглядiв