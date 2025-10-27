Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь

Бывший муж Бритни Спирс, Кевин Федерлайн, выпустил мемуары "You Thought You Knew", в которых рассказывает об их совместной жизни и борьбе за опеку над детьми. Он подчеркивает, что Спирс нуждается в помощи после лет стресса и контроля со стороны близких. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Мою версию. Моим языком. Потому что все делали это за меня – СМИ, блоги, бывшие, незнакомцы, заголовки. У всех было что сказать обо мне. А я молчал

– пишет Федерлайн.

В книге он пытается объяснить свои действия и ответить на обвинения, одновременно призывая не эксплуатировать имя Спирс. Активист Free Britney Джеймс Миллер считает, что книга не поможет певице: "У Бритни действительно есть проблемы с психическим здоровьем – это очевидно. Но сейчас не лучшее время использовать ее имя".

ч. BTS готовит первый альбом за шесть лет и крупнейший мировой тур

Федерлайн уверяет, что цель книги – дать понять его точку зрения и позволить семье и детям жить более нормальной жизнью после десятилетий публичных скандалов.

Федерлайн – танцор, ставший звездой реалити-шоу – говорит, что после нескольких лет колебаний решил все же выпустить книгу, потому что не хочет, чтобы дети выросли с ощущением, что должны объяснять, каким человеком является их отец.

ч. Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре посреди слухов о романе со Скутером Брауном