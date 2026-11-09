Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіці
Київ • УНН
Співак рідко з’явився на публіці разом із синами Сайласом і Фінеасом. Вони взяли участь у показі на підтримку фонду людей із синдромом Дауна.
Джастін Тімберлейк здійснив рідкісну появу на публіці разом із синами. Про це УНН пише з посиланням на Daily Mail.
Деталі
У суботу, 7 листопада в Денвері (штат Колорадо, США) Джастін Тімберлейк узяв участь у 18-му щорічному модному показі "Be Beautiful Be Yourself" ("Будь красивою — будь собою"), організованому на підтримку фонду Global Down Syndrome Foundation.
45-річний співак вийшов на подіум разом зі своїми синами — 11-річним Сайласом і 6-річним Фінеасом, а також із 7-річною племінницею Заєю. У дівчинки синдром Дауна; раніше вона була амбасадоркою фонду.
Тімберлейк, який виглядав дуже задоволеним, тримав за руку Фінеаса та племінницю, тоді як інший його син ішов з іншого боку від Заї, також тримаючи її за руку.
Співак був одягнений у чорний піджак і штани; його сини також були в чорному вбранні. На Сайласі, крім того, були чорні сонцезахисні окуляри.
Тімберлейк — який нещодавно спростував чутки про те, що його хіт 2006 року "What Goes Around... Comes Around" був присвячений колишній дівчині Брітні Спірс, — виховує синів разом із дружиною, 44-річною Джессікою Біл (вони одружені з 2012 року).
Виконавець також сфотографувався з батьками Заї — Роуз і Джастіном Білом (молодшим братом його дружини).
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