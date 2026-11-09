Рада поддержала создание Космических сил ВСУ - что предусматривается
Киев • УНН
Парламент за основу поддержал законопроект о создании Космических сил в ВСУ. За проголосовали 252 депутата для развития оборонных технологий.
Верховная Рада поддержала создание Космических сил в составе ВСУ. Об этом сообщили в парламенте 9 ноября, пишет УНН.
Подробности
Парламент принял за основу соответствующий законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Вооружённых Силах Украины" относительно уточнения структуры Вооружённых Сил Украины (№13255).
За проголосовали 252 народных депутата.
Документ предусматривает развитие космических технологий для усиления обороноспособности Украины. В частности, речь идёт о создании собственной системы раннего предупреждения о запусках вражеских ракет и разработке средств противодействия таким атакам.
Как отмечается в пояснительной записке, Украина имеет возможность создания собственных спутников для нужд сектора безопасности и обороны, которые в сочетании с соответствующими носителями для их выведения в космос обеспечат:
- формирование собственных возможностей по обнаружению пусков ракет с территории врага – Украина получит собственную систему раннего предупреждения о ракетных ударах противника;
- формирование собственных возможностей для обеспечения сдерживания противника и практического противодействия его ударам с использованием экзоатмосферных (то есть космических) средств нападения – Украина приобретёт возможности оперативно предпринимать превентивные действия и получит средства практического противодействия ракетно-космическим ударам противника;
- формирование собственной национальной системы защищённой спутниковой связи для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны;
- существенное увеличение разведывательных возможностей разведывательного сообщества Украины за счёт наращивания собственной группировки разведывательных спутников.
В современной войне без космоса никак – эксперт объяснил, зачем Украине собственные Космические силы12.04.25, 09:00 • 184253 просмотра