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У Південній Кореї стартувало раннє голосування на виборах президента країни

Київ • УНН

 • 570 перегляди

У Південній Кореї почалося дострокове голосування на президентських виборах. Явка станом на 11:00 сягнула 7%, що є найвищим показником за останні 5 виборів.

У Південній Кореї стартувало раннє голосування на виборах президента країни

Дострокове голосування на президентських виборах розпочалося у четвер на 3568 виборчих дільницях по всій Південні Кореї. Ранній сет волевиявлення стартував за п'ять днів до офіційного голосування з обрання наступника колишнього президента Юн Сок Йоля. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеву інформагенцію Yonhap.

Деталі

За даними виборчої комісії, з самого ранку південнокорейці почали масово брати участь у голосуванні.

Вибори 3 червня відбудуться після місяців політичних потрясінь і вакууму влади, який виник у країні після невдалої спроби попереднього лідера Юн Сук Йола ввести воєнний стан. За це президента усунули від посади.

Кандидат від Ліберально-демократичної партії Лі Чже Мун, який лідирував в опитуваннях до початку періоду тиші, проголосував у Сеулі. А кандидат від Партії народної сили ​​Кім Мун Су віддав свій голос у місті Інчхон.

За даними Національної виборчої комісії, станом на 11:00 явка становила 7 відсотків, що є найвищим показником на такий ранній час за 5 останніх виборів.

Політичну кризу можна по-справжньому подолати лише завдяки активній участі наших громадян у виборах. Голосування – це найпотужніший спосіб реалізації нашого суверенітету

– сказав Лі Чже Мун після голосування.

Політик сказав, що має намір продовжити передвиборчу кампанію в кількох районах Сеула, включаючи Кандон, Сонгпа, Сочхо та Кванак.

Тим часом Кім проголосував в окрузі Геян міста Інчхон, виборчому окрузі його суперника від Демократичної партії.

Якщо ви не голосуватимете, для цієї країни немає надії

– сказав Кім, попереджаючи, що голосування за його суперника від Демократичної партії "забере у вас свободу".

Він відвідав Парк Свободи в Інчхоні, на захід від Сеула, та вшанував пам'ять генерала Дугласа Макартура, який очолював ключову операцію з висадки в Інчхоні в 1950 році, що допомогла змінити хід Корейської війни 1950-53 років.

Кім Мун Су закликав виборців проголосувати під час дострокового голосування або в день виборів, але докласти максимум зусиль, щоб проголосувати. Виборчі дільниці для дострокового голосування працюватимуть з 6:00 до 18:00 у четвер та п'ятницю.

Нагадаємо

Третього червня в Південній Кореї відбудуться позачергові вибори, щоб у країни був новий обраний президент після кризи влади, що утворилася за останні місяці. Вибори є ключовими для відновлення політичної стабільності четвертої за величиною економіки Азії на тлі уповільнення зростання та посилення глобальної торгової війни.

Лілія Набока

Лілія Набока

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