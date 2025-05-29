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В Южной Корее стартовало досрочное голосование на выборах президента

Киев • УНН

 • 114 просмотра

В Южной Корее началось досрочное голосование на президентских выборах на 3568 участках. Явка по состоянию на 11:00 достигла 7%, что является самым высоким показателем за последние 5 выборов.

В Южной Корее стартовало досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на президентских выборах началось в четверг на 3568 избирательных участках по всей Южной Корее. Ранний сет волеизъявления стартовал за пять дней до официального голосования по избранию преемника бывшего президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное информагенство Yonhap.

Детали

По данным избирательной комиссии, с самого утра южнокорейцы начали массово участвовать в голосовании.

Выборы 3 июня состоятся после месяцев политических потрясений и вакуума власти, возникшего в стране после неудачной попытки предыдущего лидера Юн Сук Ёла ввести военное положение. За это президента отстранили от должности.

Кандидат от Либерально-демократической партии Ли Чже Мун, лидировавший в опросах до начала периода тишины, проголосовал в Сеуле. А кандидат от Партии народной силы Ким Мун Су отдал свой голос в городе Инчхон.

По данным Национальной избирательной комиссии, по состоянию на 11:00 явка составила 7 процентов, что является самым высоким показателем на такое раннее время за 5 последних выборов.

Политический кризис можно по-настоящему преодолеть только благодаря активному участию наших граждан в выборах. Голосование – это самый мощный способ реализации нашего суверенитета

– сказал Ли Чже Мун после голосования.

Политик сказал, что намерен продолжить предвыборную кампанию в нескольких районах Сеула, включая Кандон, Сонгпа, Сочхо и Кванак.

Тем временем Ким проголосовал в округе Геян города Инчхон, избирательном округе его соперника от Демократической партии.

Если вы не будете голосовать, для этой страны нет надежды

– сказал Ким, предупреждая, что голосование за его соперника от Демократической партии "отберет у вас свободу".

Он посетил Парк Свободы в Инчхоне, к западу от Сеула, и почтил память генерала Дугласа Макартура, возглавлявшего ключевую операцию по высадке в Инчхоне в 1950 году, что помогла изменить ход Корейской войны 1950-53 годов.

Ким Мун Су призвал избирателей проголосовать во время досрочного голосования или в день выборов, но приложить максимум усилий, чтобы проголосовать. Избирательные участки для досрочного голосования будут работать с 6:00 до 18:00 в четверг и пятницу.

Напомним

Третьего июня в Южной Корее состоятся внеочередные выборы, чтобы у страны был новый избранный президент после кризиса власти, образовавшегося за последние месяцы. Выборы являются ключевыми для восстановления политической стабильности четвертой по величине экономики Азии на фоне замедления роста и усиления глобальной торговой войны.

Лилия Набока

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