В.о. президента Південної Кореї Хан Док Су йде у відставку - Yonhap

Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Хан Док Су подав у відставку. Про це повідомляє агентство Yonhap, передає УНН.

Політик заявив, що має намір балотуватися у президенти на виборах, які відбудуться в країні 3 червня 2025 року.

Після довгих і ретельних роздумів про те, чи правильне це рішення і чи неминуче воно, я вирішив, що якщо це єдиний шлях, я маю його пройти