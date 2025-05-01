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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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В.о. президента Південної Кореї Хан Док Су йде у відставку - Yonhap

Київ • УНН

 • 3694 перегляди

Хан Док Су має намір балотуватися на посаду президента Південної Кореї на виборах 3 червня 2025 року. Новим в.о. може стати міністр фінансів Чхве Сан Мок.

В.о. президента Південної Кореї Хан Док Су йде у відставку - Yonhap

Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Хан Док Су подав у відставку. Про це повідомляє агентство Yonhap, передає УНН.

Деталі

Політик заявив, що має намір балотуватися у президенти на виборах, які відбудуться в країні 3 червня 2025 року. 

Після довгих і ретельних роздумів про те, чи правильне це рішення і чи неминуче воно, я вирішив, що якщо це єдиний шлях, я маю його пройти

- заявив Хан Док Су під час пресконференції.

Водночас, за даними агенства Reuters, новим виконувачем обов'язків президента Республіки Корея може стати міністр фінансів Чхве Сан Мок.

Контекст

Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль був відсторонений від посади у грудні 2024 року. Вже у січні 2025 року його заарештували і висунули обвинувачення у повстанні. За це йому може загрожувати смертна кара.

Уряд Південної Кореї планує провести вибори президента 3 червня. Реєстрація кандидатів триватиме до 11 травня, а кампанія стартує 12 травня.

Також УНН повідомляв, що мер Сеула (столиця Південної Кореї - ред.) О Се Хун має намір балотуватися у президенти країни.

Євген Устименко

Євген Устименко

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