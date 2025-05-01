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И.о. президента Южной Кореи Хан Док Су уходит в отставку - Yonhap

Киев • УНН

 • 3880 просмотра

Хан Док Су намерен баллотироваться на пост президента Южной Кореи на выборах 3 июня 2025 года. Новым и.о. может стать министр финансов Чхве Сан Мок.

И.о. президента Южной Кореи Хан Док Су уходит в отставку - Yonhap

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су подал в отставку. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает УНН.

Детали

Политик заявил, что намерен баллотироваться в президенты на выборах, которые состоятся в стране 3 июня 2025 года.

После долгих и тщательных раздумий о том, правильное ли это решение и неизбежно ли оно, я решил, что если это единственный путь, я должен его пройти

- заявил Хан Док Су во время пресс-конференции.

В то же время, по данным агентства Reuters, новым исполняющим обязанности президента Республики Корея может стать министр финансов Чхве Сан Мок.

Контекст

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Йоль был отстранен от должности в декабре 2024 года. Уже в январе 2025 года его арестовали и предъявили обвинение в восстании. За это ему может грозить смертная казнь.

Правительство Южной Кореи планирует провести выборы президента 3 июня. Регистрация кандидатов продлится до 11 мая, а кампания стартует 12 мая.

Также УНН сообщал, что мэр Сеула (столица Южной Кореи - ред.) О Се Хун намерен баллотироваться в президенты страны.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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