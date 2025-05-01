И.о. президента Южной Кореи Хан Док Су уходит в отставку - Yonhap

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су подал в отставку. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает УНН.

Политик заявил, что намерен баллотироваться в президенты на выборах, которые состоятся в стране 3 июня 2025 года.

После долгих и тщательных раздумий о том, правильное ли это решение и неизбежно ли оно, я решил, что если это единственный путь, я должен его пройти