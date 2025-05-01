И.о. президента Южной Кореи Хан Док Су уходит в отставку - Yonhap
Киев • УНН
Хан Док Су намерен баллотироваться на пост президента Южной Кореи на выборах 3 июня 2025 года. Новым и.о. может стать министр финансов Чхве Сан Мок.
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су подал в отставку. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает УНН.
Детали
Политик заявил, что намерен баллотироваться в президенты на выборах, которые состоятся в стране 3 июня 2025 года.
После долгих и тщательных раздумий о том, правильное ли это решение и неизбежно ли оно, я решил, что если это единственный путь, я должен его пройти
В то же время, по данным агентства Reuters, новым исполняющим обязанности президента Республики Корея может стать министр финансов Чхве Сан Мок.
Контекст
Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Йоль был отстранен от должности в декабре 2024 года. Уже в январе 2025 года его арестовали и предъявили обвинение в восстании. За это ему может грозить смертная казнь.
Правительство Южной Кореи планирует провести выборы президента 3 июня. Регистрация кандидатов продлится до 11 мая, а кампания стартует 12 мая.
Также УНН сообщал, что мэр Сеула (столица Южной Кореи - ред.) О Се Хун намерен баллотироваться в президенты страны.