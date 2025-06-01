Выборы в Южной Корее: рекордная явка на фоне геополитической напряженности

В Южной Корее зафиксирована рекордная явка на досрочных выборах, которая свидетельствует о невиданной общественной мобилизации на фоне обострения геополитической ситуации. Главными темами предвыборных дебатов стали отношения с США, усиление влияния Китая в регионе и рост угрозы со стороны Северной Кореи.

Об этом сообщает FoxNews, пишет УНН.

Детали

По информации, лидер Демократической партии Ли Чжэ Мён является фаворитом в президентской гонке, несмотря на то, что его заявления вызывают споры. Хотя он признает союз с США "основой дипломатии Южной Кореи", Ли настаивает на более "прагматичном" подходе — по его мнению, Сеул не должен быть односторонне связан только с Вашингтоном.

Мы не должны пренебрегать связями с Китаем или Россией. Нам нужно управлять ими соответствующим образом, и нет необходимости придерживаться чрезмерно враждебного подхода, как сейчас - также заявил Ли во время дебатов, сообщает South China Morning Post.

Бывший конгрессмен-республиканец от Калифорнии Мишель Стил объяснила, что "запугивающее" поведение Китая в регионе вызывает у мирового сообщества много поводов для беспокойства.

Китай [представляет] наибольшую угрозу, и они уже сообщили всему миру, что собираются захватить Тайвань", - сказала она Fox News Digital. "Когда они захватят, куда они направятся дальше? В Южную Корею или Японию? На Филиппины? Китай всегда боролся за расширение - добавила она.

Как сообщается, внешняя политика заняла центральное место в президентской гонке после того, как консервативный бывший президент Юн Сок Ёль бросил страну в политический хаос после своего импичмента в декабре 2024 года.

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Юн был горячо солидарен с США, когда речь шла о противодействии китайской агрессии в Желтом и Восточно-Китайском морях, где Пекин обвиняли в экспансии, милитаризации и блокировании свободы судоходства в спорных территориальных зонах.

СМИ сообщает, главный соперник Ли, Ким Мун Су из консервативной Партии народной власти (ПНВ), бывший министр труда при правлении Юна, выступил против позиции демократического соперника в отношении Китая и США. Однако Ли отверг идею о том, что он не считает альянс с США приоритетом, и, как сообщается, заявил во время дебатов в этом месяце:

Не стоит беспокоиться. Альянс между Южной Кореей и США важен и должен продолжать расти и укрепляться".

Хотя он и предупредил, что определенные шаги, предпринятые администрацией Трампа, включая объявленные ранее пошлины в размере 25% и потенциальный вывод войск, "подорвали" отношения.

Если США продолжат в том же духе - подрывая свою мягкую силу и доверие других стран, - это не будет устойчивым. В какой-то момент будут задействованы тормоза - сказал Ли.

"До тех пор выносливость - это ключ".

Стил заявил, что "южнокорейский народ понимает важность прочных отношений с Соединенными Штатами".

Каким бы ни был исход выборов, лидеры Южной Кореи должны поддержать президента Трампа и попытаться заключить невероятное торговое соглашение, которое принесет пользу всем - добавила она.

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Однако Ли не убедил всех, кто устал от его взглядов на отношения с США, включая Дэвида Инку Кимом, основателем и президентом Truth Forum, консервативной молодежной организации, основанной в Сеульском национальном университете.