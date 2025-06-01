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Вибори в Південній Кореї: рекордна явка на тлі геополітичної напруги

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

У Південній Кореї рекордна явка на виборах через геополітичну напругу. Лідери дебатують про відносини з США, Китаєм та загрозу від Північної Кореї.

Вибори в Південній Кореї: рекордна явка на тлі геополітичної напруги

У Південній Кореї зафіксовано рекордну явку на дострокових виборах, яка свідчить про небачену суспільну мобілізацію на тлі загострення геополітичної ситуації. Головними темами передвиборчих дебатів стали відносини з США, посилення впливу Китаю в регіоні та зростання загрози з боку Північної Кореї.  

Про це повідомляє FoxNews, пише УНН.

Деталі 

За інформацією, лідер Демократичної партії Лі Чже Мьон є фаворитом у президентській гонці, попри те, що його заяви викликають суперечки. Хоча він визнає союз зі США "основою дипломатії Південної Кореї", Лі наполягає на більш "прагматичному" підході — на його думку, Сеул не повинен бути односторонньо пов’язаний лише з Вашингтоном.

Ми не повинні нехтувати зв'язками з Китаєм або Росією. Нам потрібно керувати ними відповідним чином, і немає необхідності дотримуватися надмірно ворожого підходу, як зараз

- також заявив Лі під час дебатів, повідомляє South China Morning Post.

Колишній конгресмен-республіканець від Каліфорнії Мішель Стіл пояснила, що "залякувальна" поведінка Китаю в регіоні викликає у світової спільноти багато приводів для занепокоєння.

Китай [становить] найбільшу загрозу, і вони вже повідомили всьому світу, що збираються захопити Тайвань", - сказала вона Fox News Digital. "Коли вони захоплять, куди вони попрямують далі? У Південну Корею або Японію? На Філіппіни? Китай завжди боровся за розширення

- додала вона. 

Як повідомляється, зовнішня політика посіла центральне місце в президентських перегонах після того, як консервативний колишній президент Юн Сок Йоль кинув країну в політичний хаос після свого імпічменту в грудні 2024 року. 

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Юн був палко солідарний зі США, коли йшлося про протидію китайській агресії в Жовтому і Східно-Китайському морях, де Пекін звинувачували в експансії, мілітаризації та блокуванні свободи судноплавства в спірних територіальних зонах. 

ЗМІ повідомляє, головний суперник Лі, Кім Мун Су з консервативної Партії народної влади (ПНП), колишній міністр праці за правління Юна, виступив проти позиції демократичного суперника щодо Китаю і США. Однак Лі відкинув ідею про те, що він не вважає альянс зі США пріоритетом, і, як повідомляється, заявив під час дебатів цього місяця:

Не варто турбуватися. Альянс між Південною Кореєю і США важливий і має продовжувати зростати і зміцнюватися". 

Хоча він і попередив, що певні кроки, зроблені адміністрацією Трампа, включно з оголошеними раніше митами в розмірі 25% і потенційним виведенням військ, "підірвали" відносини.

Якщо США продовжать у тому ж дусі - підриваючи свою м'яку силу і довіру інших країн, - це не буде стійким. У якийсь момент будуть задіяні гальма

- сказав Лі.

"Доти витривалість - це ключ".

Стіл заявив, що "південнокорейський народ розуміє важливість міцних відносин зі Сполученими Штатами".

Яким би не був результат виборів, лідери Південної Кореї повинні підтримати президента Трампа і спробувати укласти неймовірну торговельну угоду, яка принесе користь усім

- додала вона. 

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 Однак Лі не переконав усіх, хто втомився від його поглядів на відносини зі США, включно з Девідом Инку Кімом, засновником і президентом Truth Forum, консервативної молодіжної організації, заснованої в Сеульському національному університеті.

Ці вибори широко розглядаються як поворотний момент для Південної Кореї, через те, що ставки - як усередині країни, так і геополітично - надзвичайно високі

- сказав Кім.  
Аліна Волянська

Аліна Волянська

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