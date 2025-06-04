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Нью-Йорк Таймс

Ли Чжэ Мён принес присягу в качестве нового президента Южной Кореи

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Ли Чжэ Мён принес присягу и пообещал объединить нацию, оживить экономику и проводить прагматичную дипломатию. Он подчеркнул необходимость сильного сдерживания угроз Северной Кореи.

Ли Чжэ Мён принес присягу в качестве нового президента Южной Кореи

Новый президент Южной Кореи Ли Джэ Мён принес присягу в среду, пообещав объединить разделенную нацию, оживить экономику и проводить прагматичную дипломатию, основанную на национальных интересах, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Ли начал свой пятилетний срок без переходного периода ранее в тот же день, победив на внеочередных выборах после импичмента бывшего президента Юн Сок Ёля из-за его неудачной попытки ввести военное положение в декабре.

"Не имеет значения, кого вы поддержали на этих выборах, я буду служить президентом для всех, чтобы принять и служить каждому гражданину", - сказал Ли в своей инаугурационной речи во время сокращенной церемонии, состоявшейся в Национальном собрании страны.

Ли поклялся объединить глубоко раздробленную страну из-за военного положения Юна и импичмента и отставки, последовавших после этого.

"Пришло время восстановить безопасность и мир, которые были сведены к инструментам политических распрей; восстановить источники существования и экономику, разрушенные равнодушием, некомпетентностью и безответственностью; и возродить демократию, подорванную бронетехникой и автоматами", - сказал он.

Что касается экономики, Ли пообещал принять "прагматичный и рыночно-ориентированный" подход для оживления роста и содействия передовым технологиям, таким как искусственный интеллект и полупроводники.

"Я создам правительство, которое поддерживает и поощряет, а не то, которое контролирует и управляет", - сказал он.

Что касается внешней политики, Ли подчеркнул необходимость проведения "прагматичной" дипломатии, ориентированной на национальные интересы, для решения проблем, возникающих в связи с меняющимся экономическим и безопасным ландшафтом.

"Мы будем укреплять сотрудничество Южной Кореи, США и Японии на основе прочного корейско-американского альянса и будем подходить к отношениям с соседними странами с точки зрения практичности и национальных интересов", - сказал он.

Подчеркивая необходимость сильного сдерживания угроз Северной Кореи, Ли оставил дверь открытой для возобновления диалога с КНДР.

"Мы откроем каналы связи и будем продолжать диалог и сотрудничество с Севером для построения прочного мира на Корейском полуострове", - указал он.

После избрания Ли официальный представитель Белого дома подтвердил "непоколебимость" южнокорейско-американских отношений, выражая обеспокоенность по поводу "китайского вмешательства и влияния на демократию".

Ожидается, что Ли проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом уже в конце этого месяца, согласно дипломатическим источникам.

Официальная церемония инаугурации состоится 17 июля в связи с празднованием Дня Конституции, говорится в пресс-релизе президентской канцелярии.

Ли Чжэ Мён победил на досрочных президентских выборах в Южной Корее – экзитполы03.06.25, 16:49 • 3276 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Юн Сок Ёль
Белый дом
Дональд Трамп
Северная Корея
Южная Корея
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