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Ли Чжэ Мён победил на досрочных президентских выборах в Южной Корее – экзитполы

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

По результатам экзитполов, Ли Чжэ Мён получил 51,7% голосов, опередив Ким Мун Су. Выборы стали одними из самых напряженных из-за экономических трудностей и нестабильности.

Ли Чжэ Мён победил на досрочных президентских выборах в Южной Корее – экзитполы

Кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мён опережает конкурента Ким Мун Су на досрочных выборах президента Южной Кореи.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

По предварительным данным экзитполов, проведенных вещателями KBS, MBC и SBS, Ли Чжэ Мён получил 51,7%, а его консервативный соперник Ким Мун Су – 39,3%.

Ли Чжэ Мён сделал ставку на социальную политику, усилив кампанию обещаниями помощи малообеспеченным и снижения неравенства. В свою очередь Ким Мун Су представлял более консервативный курс, ориентированный на бизнес и дерегуляцию.

Согласно закону, новоизбранный президент приступит к обязанностям сразу после официального объявления результатов, поскольку должность вакантна.

Справочно

Эти выборы стали одними из самых напряженных за последние десятилетия на фоне экономических трудностей и внутренней нестабильности. Большинство аналитиков считает, что победа Ли Чжэ Мёна может означать изменение внешнеполитического курса, в частности в отношении Северной Кореи, Китая и США.

Напомним

Президент Юн Сок Ёль был отстранен от должности в декабре 2024 года и сейчас находится под следствием по делу о восстании против государства. 

Выборы в Южной Корее: рекордная явка на фоне геополитической напряженности01.06.25, 14:32 • 5274 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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