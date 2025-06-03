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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 71743 перегляди

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Лі Дже Мьон переміг на дострокових президентських виборах у Південній Кореї – екзитполи

Київ • УНН

 • 1596 перегляди

За результатами екзитполів, Лі Дже Мьон отримав 51,7% голосів, випередивши Кім Мун Су. Вибори стали одними з найнапруженіших через економічні труднощі та нестабільність.

Лі Дже Мьон переміг на дострокових президентських виборах у Південній Кореї – екзитполи

Кандидат від Демократичної партії Лі Дже Мьон випереджає конкурента Кім Мун Су на дострокових виборах президента Південної Кореї.

Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.

Деталі

За попередніми даними екзитполів, проведених проведений мовниками KBS, MBC та SBS, Лі Дже Мьон отримав 51,7%, а його консервативний суперник Кім Мун Су – 39,3%.

Лі Дже Мьон зробив ставку на соціальну політику, посиливши кампанію обіцянками допомоги малозабезпеченим та зниження нерівності. Натомість Кім Мун Су представляв більш консервативний курс, орієнтований на бізнес і дерегуляцію.

Згідно із законом, новообраний президент приступить до обов’язків одразу після офіційного оголошення результатів, оскільки посада вакантна.

Довідково

Ці вибори стали одними з найнапруженіших за останні десятиліття на тлі економічних труднощів та внутрішньої нестабільності. Більшість аналітиків вважає, що перемога Лі Дже Мьона може означати зміну зовнішньополітичного курсу, зокрема щодо Північної Кореї, Китаю та США.

Нагадаємо

Президент Юн Сок Йоль був усунений від посади у грудні 2024 року і зараз перебуває під слідством у справі щодо повстання проти держави. 

Вибори в Південній Кореї: рекордна явка на тлі геополітичної напруги01.06.25, 14:32 • 5278 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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Reuters
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