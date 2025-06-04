Лі Дже Мьон склав присягу як новий президент Південної Кореї

Новий президент Південної Кореї Лі Дже Мьон склав присягу в середу, пообіцявши об'єднати розділену націю, пожвавити економіку і проводити прагматичну дипломатію, засновану на національних інтересах, пише УНН з посиланням на Yonhap.

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Лі розпочав свій п'ятирічний термін без перехідного періоду раніше того ж дня, перемігши на позачергових виборах після імпічменту колишнього президента Юн Сок Йоля через його невдалу спробу запровадити воєнний стан у грудні.

"Не має значення, кого ви підтримали на цих виборах, я служитиму президентом для всіх, щоб прийняти і служити кожному громадянину", - сказав Лі у своїй інавгураційній промові під час скороченої церемонії, що відбулася у Національних зборах країни.

Лі поклявся об'єднати глибоко роздроблену країну через воєнний стан Юна і імпічменту та відставки, що послідували після цього.

"Настав час відновити безпеку та мир, які були зведені до інструментів політичних чвар; відновити джерела існування та економіку, зруйновані байдужістю, некомпетентністю та безвідповідальністю; і відродити демократію, підірвану бронетехнікою та автоматами", - сказав він.

Щодо економіки, Лі пообіцяв прийняти "прагматичний та ринково-орієнтований" підхід для пожвавлення зростання та сприяння передовим технологіям, таким як штучний інтелект та напівпровідники.

"Я створю уряд, який підтримує та заохочує, а не той, який контролює та управляє", - сказав він.

Що стосується зовнішньої політики, Лі наголосив на необхідності проведення "прагматичної" дипломатії, орієнтованої на національні інтереси, для вирішення проблем, що виникають у зв'язку зі змінним економічним і безпековим ландшафтом.

"Ми зміцнюватимемо співпрацю Південної Кореї, США та Японії на основі міцного корейсько-американського альянсу та підходитимемо до відносин із сусідніми країнами з погляду практичності та національних інтересів", - сказав він.

Наголошуючи на необхідності сильного стримування загроз Північній Кореї, Лі залишив двері відчиненими для відновлення діалогу з КНДР.

"Ми відкриємо канали зв'язку і продовжуватимемо діалог і співпрацю з Північчю для побудови міцного миру на Корейському півострові", - вказав він.

Після обрання Лі офіційний представник Білого дому підтвердив "непохитність" південнокорейсько-американських відносин, висловлюючи стурбованість з приводу "китайського втручання та впливу на демократію".

Очікується, що Лі проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом уже наприкінці цього місяця, згідно з дипломатичними джерелами.

Офіційна церемонія інавгурації відбудеться 17 липня у зв'язку зі святкуванням Дня Конституції, ідеться у пресрелізі президентської канцелярії.

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