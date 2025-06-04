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Лі Дже Мьон склав присягу як новий президент Південної Кореї

Київ • УНН

 • 1320 перегляди

Лі Дже Мьон склав присягу та пообіцяв об'єднати націю, пожвавити економіку і проводити прагматичну дипломатію. Він наголосив на необхідності сильного стримування загроз Північній Кореї.

Лі Дже Мьон склав присягу як новий президент Південної Кореї

Новий президент Південної Кореї Лі Дже Мьон склав присягу в середу, пообіцявши об'єднати розділену націю, пожвавити економіку і проводити прагматичну дипломатію, засновану на національних інтересах, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Лі розпочав свій п'ятирічний термін без перехідного періоду раніше того ж дня, перемігши на позачергових виборах після імпічменту колишнього президента Юн Сок Йоля через його невдалу спробу запровадити воєнний стан у грудні.

"Не має значення, кого ви підтримали на цих виборах, я служитиму президентом для всіх, щоб прийняти і служити кожному громадянину", - сказав Лі у своїй інавгураційній промові під час скороченої церемонії, що відбулася у Національних зборах країни.

Лі поклявся об'єднати глибоко роздроблену країну через воєнний стан Юна і імпічменту та відставки, що послідували після цього.

"Настав час відновити безпеку та мир, які були зведені до інструментів політичних чвар; відновити джерела існування та економіку, зруйновані байдужістю, некомпетентністю та безвідповідальністю; і відродити демократію, підірвану бронетехнікою та автоматами", - сказав він.

Щодо економіки, Лі пообіцяв прийняти "прагматичний та ринково-орієнтований" підхід для пожвавлення зростання та сприяння передовим технологіям, таким як штучний інтелект та напівпровідники.

"Я створю уряд, який підтримує та заохочує, а не той, який контролює та управляє", - сказав він.

Що стосується зовнішньої політики, Лі наголосив на необхідності проведення "прагматичної" дипломатії, орієнтованої на національні інтереси, для вирішення проблем, що виникають у зв'язку зі змінним економічним і безпековим ландшафтом.

"Ми зміцнюватимемо співпрацю Південної Кореї, США та Японії на основі міцного корейсько-американського альянсу та підходитимемо до відносин із сусідніми країнами з погляду практичності та національних інтересів", - сказав він.

Наголошуючи на необхідності сильного стримування загроз Північній Кореї, Лі залишив двері відчиненими для відновлення діалогу з КНДР.

"Ми відкриємо канали зв'язку і продовжуватимемо діалог і співпрацю з Північчю для побудови міцного миру на Корейському півострові", - вказав він.

Після обрання Лі офіційний представник Білого дому підтвердив "непохитність" південнокорейсько-американських відносин, висловлюючи стурбованість з приводу "китайського втручання та впливу на демократію".

Очікується, що Лі проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом уже наприкінці цього місяця, згідно з дипломатичними джерелами.

Офіційна церемонія інавгурації відбудеться 17 липня у зв'язку зі святкуванням Дня Конституції, ідеться у пресрелізі президентської канцелярії.

Лі Дже Мьон переміг на дострокових президентських виборах у Південній Кореї – екзитполи03.06.25, 16:49 • 3308 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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