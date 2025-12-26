Прокуроры требуют 10 лет тюрьмы для экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

$41.930.22
49.430.26
ukenru
Эксклюзив
08:30 • 678 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:10 • 2634 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 6340 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 10953 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 20998 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 69755 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 68373 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 82909 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 40913 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 29331 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
6.1м/с
83%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg25 декабря, 23:00 • 12296 просмотра
Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно25 декабря, 23:34 • 12177 просмотра
россия отказалась от планов увеличить втрое производство СПГ из-за международных санкций - Bloomberg26 декабря, 00:11 • 8628 просмотра
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД26 декабря, 01:27 • 10249 просмотра
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 4360 просмотра
публикации
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 678 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 2636 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 69758 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 72616 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 53677 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ким Чен Ын
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Ираклий Кобахидзе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Австралия
Село
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона «Бриджертонов»Video08:06 • 946 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 16507 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 20523 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 21536 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 24710 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Truth Social
9К720 Искандер
Шахед-136

Прокуроры требуют 10 лет тюрьмы для экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Независимый прокурор требует 10 лет тюремного заключения для отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по обвинениям в препятствовании исполнению служебных обязанностей и злоупотреблении властью. Суд может вынести приговор уже в следующем месяце.

Прокуроры требуют 10 лет тюрьмы для экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Независимый прокурор в пятницу потребовал приговорить к 10 годам тюремного заключения отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по первому из семи уголовных дел, связанных с его неудачной попыткой ввести военное положение в 2024 году и другими обвинениями, возникшими во время его пребывания у власти. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Как отмечает издание, первое дело Юна, рассмотрение которого уже подходит к концу, включает обвинения, в частности, в игнорировании попыток властей расследовать его действия и задержать. Юн отвергает все обвинения, а его адвокаты утверждают, что ордер на арест был недействительным и незаконным.

Ожидается, что суд может вынести приговор уже в следующем месяце.

Юну грозят другие судебные процессы по обвинениям, начиная от коррупции и торговли услугами и заканчивая восстанием, что является серьезным обвинением, караемым пожизненным заключением или смертной казнью. Суд по делу о восстании также приближается к концу.

Введение Юном военного положения привело к появлению вооруженных военных на улицах Сеула и вызвало самый серьезный политический кризис в Южной Корее за последние десятилетия.

Военное положение длилось всего несколько часов, поскольку законодателям удалось попасть в Национальную ассамблею и проголосовать за отмену указа. Позже, в декабре 2024 года, парламент, контролируемый оппозицией, объявил Юну импичмент, а в апреле он был официально отстранен от должности президента решением Конституционного суда.

Экс-президента Южной Кореи во второй раз арестовали по делу о военном положении10.07.25, 11:19 • 1604 просмотра

В пятницу команда независимого прокурора Чо Ын Сок обратилась в Центральный окружной суд Сеула с требованием приговорить Юна к 10 годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании исполнению служебных обязанностей, злоупотреблении властью, фальсификации официальных документов и уничтожении доказательств.

После импичмента Юн неделями скрывался в своей резиденции и препятствовал попыткам правоохранителей выполнить ордер на его арест. Это противостояние вызвало опасения физических столкновений между президентской службой безопасности Юна и теми, кто пытался его задержать, и еще больше углубило национальный раскол.

Пак Ок Су, старший следователь в команде Чо, во время судебного заседания в пятницу назвал действия Юна "беспрецедентным препятствованием исполнению служебных обязанностей".

Юну также инкриминируют то, что он обошел юридически обязательное полное заседание Кабинета министров перед объявлением военного положения, а также то, что он сфабриковал документы, в том числе указ о военном положении, и приказал удалить данные с телефонов лиц, причастных к его введению.

Бывшая первая леди Южной Кореи арестована по делу о коррупции13.08.25, 04:45 • 5418 просмотров

Юн отрицает эти обвинения и настаивает, что его указ имел целью заручиться поддержкой общественности в борьбе с главной либеральной оппозиционной Демократической партией, которая инициировала импичмент нескольких его высокопоставленных чиновников и блокировала его политическую повестку дня.

Завершая шестимесячное расследование на прошлой неделе, команда Чо заявила, что Юн более года планировал введение военного положения с целью устранения политических соперников и концентрации власти в своих руках.

Дополнение

Другие судебные процессы против Юна касаются, в частности, обвинений в том, что бывший лидер приказывал запускать дроны над Северной Кореей, чтобы намеренно обострить напряженность и оправдать свои планы по введению военного положения, а также в даче ложных показаний по делу своего премьер-министра. Юну также вменяют попытки манипулировать расследованием гибели морского пехотинца в 2023 году и получение бесплатных социологических опросов от избирательного брокера в обмен на политическую услугу.

Юн заявил, что его не информировали о таких полетах дронов, и отрицал любые правонарушения по делу о торговле влиянием.

США и Южная Корея заключат отдельный договор о сотрудничестве по атомным подводным лодкам: озвучена дата переговоров25.12.25, 09:37 • 3792 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Военное положение
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
Юн Сок Ёль
Ассошиэйтед Пресс
Сеул
Северная Корея
Южная Корея