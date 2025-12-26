Прокуроры требуют 10 лет тюрьмы для экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Независимый прокурор в пятницу потребовал приговорить к 10 годам тюремного заключения отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по первому из семи уголовных дел, связанных с его неудачной попыткой ввести военное положение в 2024 году и другими обвинениями, возникшими во время его пребывания у власти. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Как отмечает издание, первое дело Юна, рассмотрение которого уже подходит к концу, включает обвинения, в частности, в игнорировании попыток властей расследовать его действия и задержать. Юн отвергает все обвинения, а его адвокаты утверждают, что ордер на арест был недействительным и незаконным.

Ожидается, что суд может вынести приговор уже в следующем месяце.

Юну грозят другие судебные процессы по обвинениям, начиная от коррупции и торговли услугами и заканчивая восстанием, что является серьезным обвинением, караемым пожизненным заключением или смертной казнью. Суд по делу о восстании также приближается к концу.

Введение Юном военного положения привело к появлению вооруженных военных на улицах Сеула и вызвало самый серьезный политический кризис в Южной Корее за последние десятилетия.

Военное положение длилось всего несколько часов, поскольку законодателям удалось попасть в Национальную ассамблею и проголосовать за отмену указа. Позже, в декабре 2024 года, парламент, контролируемый оппозицией, объявил Юну импичмент, а в апреле он был официально отстранен от должности президента решением Конституционного суда.

В пятницу команда независимого прокурора Чо Ын Сок обратилась в Центральный окружной суд Сеула с требованием приговорить Юна к 10 годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании исполнению служебных обязанностей, злоупотреблении властью, фальсификации официальных документов и уничтожении доказательств.

После импичмента Юн неделями скрывался в своей резиденции и препятствовал попыткам правоохранителей выполнить ордер на его арест. Это противостояние вызвало опасения физических столкновений между президентской службой безопасности Юна и теми, кто пытался его задержать, и еще больше углубило национальный раскол.

Пак Ок Су, старший следователь в команде Чо, во время судебного заседания в пятницу назвал действия Юна "беспрецедентным препятствованием исполнению служебных обязанностей".

Юну также инкриминируют то, что он обошел юридически обязательное полное заседание Кабинета министров перед объявлением военного положения, а также то, что он сфабриковал документы, в том числе указ о военном положении, и приказал удалить данные с телефонов лиц, причастных к его введению.

Юн отрицает эти обвинения и настаивает, что его указ имел целью заручиться поддержкой общественности в борьбе с главной либеральной оппозиционной Демократической партией, которая инициировала импичмент нескольких его высокопоставленных чиновников и блокировала его политическую повестку дня.

Завершая шестимесячное расследование на прошлой неделе, команда Чо заявила, что Юн более года планировал введение военного положения с целью устранения политических соперников и концентрации власти в своих руках.

Другие судебные процессы против Юна касаются, в частности, обвинений в том, что бывший лидер приказывал запускать дроны над Северной Кореей, чтобы намеренно обострить напряженность и оправдать свои планы по введению военного положения, а также в даче ложных показаний по делу своего премьер-министра. Юну также вменяют попытки манипулировать расследованием гибели морского пехотинца в 2023 году и получение бесплатных социологических опросов от избирательного брокера в обмен на политическую услугу.

Юн заявил, что его не информировали о таких полетах дронов, и отрицал любые правонарушения по делу о торговле влиянием.

