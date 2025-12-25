США и Южная Корея заключат отдельный договор о сотрудничестве по атомным подводным лодкам: озвучена дата переговоров

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 30412 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 46654 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 26671 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 38660 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 43186 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 22570 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 22820 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 37088 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52700 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 72309 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.8м/с
72%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Музыка, объединяющая": Оркестр ГСЧС превратил станцию метро "Золотые ворота" в Киеве в рождественский залVideo24 декабря, 21:40 • 9956 просмотра
россия установила полный контроль над продовольственным рынком беларуси - СВР Украины24 декабря, 21:59 • 13480 просмотра
В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД25 декабря, 01:01 • 5202 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые01:45 • 10362 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic02:17 • 16022 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 30412 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 23471 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 46654 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 38660 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 43186 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Франк-Вальтер Штайнмайер
Мелания Трамп
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Крым
Китай
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 230 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 14970 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 26442 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 14261 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 40061 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Шахед-136
Хранитель

США и Южная Корея заключат отдельный договор о сотрудничестве по атомным подводным лодкам: озвучена дата переговоров

Киев • УНН

 • 46 просмотра

США и Южная Корея договорились заключить отдельный договор о сотрудничестве в области атомных подводных лодок. Переговоры на рабочем уровне начнутся в начале следующего года.

США и Южная Корея заключат отдельный договор о сотрудничестве по атомным подводным лодкам: озвучена дата переговоров
Фото: freepik

США и Южная Корея договорились о заключении отдельного договора о сотрудничестве в области атомных подводных лодок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap News.

Детали

Южнокорейский советник по национальной безопасности Ви Сун-лак заявил, что переговоры на рабочем уровне, как ожидается, начнутся в начале следующего года. Это заявление прозвучало по итогам его визита из недельной поездки в США, Канаду и Японию, где он провел встречи с госсекретарем США Марко Рубио и с министром энергетики США Крисом Райтом.

Он отметил, что стороны провели "практические и глубокие консультации" по соглашениям о безопасности, включенным в совместный информационный бюллетень

Этот документ был опубликован после встречи президента Ли Чжэ Мюна с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Напомним

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытательным запуском дальнобойной ракеты класса "земля-воздух" на пусковой площадке вблизи восточного побережья страны.

В то же время СМИ сообщили, что стремление Южной Кореи к атомным подводным лодкам может привести к эскалации гонки подводных вооружений в регионе.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости МираТехнологии
Ядерное оружие
Ким Чен Ын
Дональд Трамп
Северная Корея
Южная Корея
Канада
Япония
Соединённые Штаты