США и Южная Корея заключат отдельный договор о сотрудничестве по атомным подводным лодкам: озвучена дата переговоров
Киев • УНН
США и Южная Корея договорились заключить отдельный договор о сотрудничестве в области атомных подводных лодок. Переговоры на рабочем уровне начнутся в начале следующего года.
США и Южная Корея договорились о заключении отдельного договора о сотрудничестве в области атомных подводных лодок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap News.
Детали
Южнокорейский советник по национальной безопасности Ви Сун-лак заявил, что переговоры на рабочем уровне, как ожидается, начнутся в начале следующего года. Это заявление прозвучало по итогам его визита из недельной поездки в США, Канаду и Японию, где он провел встречи с госсекретарем США Марко Рубио и с министром энергетики США Крисом Райтом.
Он отметил, что стороны провели "практические и глубокие консультации" по соглашениям о безопасности, включенным в совместный информационный бюллетень
Этот документ был опубликован после встречи президента Ли Чжэ Мюна с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Напомним
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытательным запуском дальнобойной ракеты класса "земля-воздух" на пусковой площадке вблизи восточного побережья страны.
В то же время СМИ сообщили, что стремление Южной Кореи к атомным подводным лодкам может привести к эскалации гонки подводных вооружений в регионе.