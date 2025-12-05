Поява у Південної Кореї атомного підводного човна підвищить ризик гонки озброєнь в Азії - ЗМІ

Прагнення Південної Кореї до атомних підводних човнів набирає обертів після схвалення президентом США Дональдом Трампом цієї угоди, що поклало край десятиліттям опору США. Це крок, який може змінити безпековий ландшафт Азії та ескалювати гонку підводних озброєнь, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання зауважує, що Сеул давно прагне приєднатися до елітної групи країн, які експлуатують атомні підводні човни для протидії Північній Кореї. Схвалення Трампа усунуло ключову перешкоду, надавши доступ до палива згідно з ядерною угодою між країнами.

Підводний човен USS Missouri прибув до Південної Кореї для посилення оборонних зв'язків

Тим не менш, програма, що швидко розвивається в Південній Кореї, може роздратувати Китай і чинити тиск на Японію, щоб вона розробила аналогічні можливості, кажуть аналітики та колишні військові чиновники.

"Підводні човни є високоефективними системами нападу. Гонка озброєнь у регіоні неминуча", – сказав Чой Іль, капітан підводного човна ВМС Південної Кореї у відставці. Сеул стверджує, що ядерний двигун має вирішальне значення для протидії підводним загрозам Північної Кореї, включаючи балістичні ракети, що запускаються з підводних човнів. Сеул неодноразово заявляв, що не отримає ядерної зброї та поважає режим нерозповсюдження.

КНДР будує атомний підводний човен - розвідка Південної Кореї

Додамо

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен у середу назвав угоду великим досягненням своєї зустрічі з Трампом і сказав, що вона посилить гнучкість безпеки та автономію оборони.

Північна Корея стверджує, що розробляє аналогічні можливості, а державні ЗМІ показали, як лідер Кім Чен Ин оглядає те, що, за їхніми словами, було атомним підводним човном у березні.

Наскільки просунута його програма, залишається невідомим, але деякі аналітики підозрюють, що Пхеньян отримує російську допомогу, і військові Південної Кореї заявили, що пильно стежать за цією можливістю. росія та Північна Корея заявили, що посилюють співпрацю в галузі оборони, але не надали подробиць щодо технічної співпраці в оборонній сфері.