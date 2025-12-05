$42.180.02
Появление у Южной Кореи атомной подводной лодки повысит риск гонки вооружений в Азии - СМИ

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Южная Корея получит доступ к атомным подводным лодкам после одобрения США, что может изменить ландшафт безопасности Азии. Это решение может привести к эскалации гонки подводных вооружений в регионе.

Появление у Южной Кореи атомной подводной лодки повысит риск гонки вооружений в Азии - СМИ

Стремление Южной Кореи к атомным подводным лодкам набирает обороты после одобрения президентом США Дональдом Трампом этой сделки, что положило конец десятилетиям сопротивления США. Это шаг, который может изменить ландшафт безопасности Азии и эскалировать гонку подводных вооружений, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали 

Издание отмечает, что Сеул давно стремится присоединиться к элитной группе стран, эксплуатирующих атомные подводные лодки для противодействия Северной Корее. Одобрение Трампа устранило ключевое препятствие, предоставив доступ к топливу согласно ядерному соглашению между странами.

Подводная лодка USS Missouri прибыла в Южную Корею для усиления оборонных связей17.12.23, 20:28 • 35762 просмотра

Тем не менее, быстро развивающаяся программа в Южной Корее может раздражать Китай и оказывать давление на Японию, чтобы она разработала аналогичные возможности, говорят аналитики и бывшие военные чиновники.

"Подводные лодки являются высокоэффективными системами нападения. Гонка вооружений в регионе неизбежна", – сказал Чой Иль, капитан подводной лодки ВМС Южной Кореи в отставке. Сеул утверждает, что ядерный двигатель имеет решающее значение для противодействия подводным угрозам Северной Кореи, включая баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок. Сеул неоднократно заявлял, что не получит ядерного оружия и уважает режим нераспространения.

КНДР строит атомную подводную лодку - разведка Южной Кореи11.10.24, 00:37 • 15826 просмотров

Добавим

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён в среду назвал соглашение большим достижением своей встречи с Трампом и сказал, что оно усилит гибкость безопасности и автономию обороны.

Северная Корея утверждает, что разрабатывает аналогичные возможности, а государственные СМИ показали, как лидер Ким Чен Ын осматривает то, что, по их словам, было атомной подводной лодкой в марте.

Насколько продвинута его программа, остается неизвестным, но некоторые аналитики подозревают, что Пхеньян получает российскую помощь, и военные Южной Кореи заявили, что пристально следят за этой возможностью. Россия и Северная Корея заявили, что усиливают сотрудничество в области обороны, но не предоставили подробностей относительно технического сотрудничества в оборонной сфере.

Антонина Туманова

Новости Мира
Ядерное оружие
Reuters
Ким Чен Ын
Дональд Трамп
Северная Корея
Южная Корея
Китай
Япония
Соединённые Штаты