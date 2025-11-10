Експрезидента Південної Кореї звинуватили у спробі спровокувати КНДР

У понеділок спеціальний прокурор Південної Кореї висунув додаткові обвинувачення колишньому президентові Юн Сок Йолю у зловживанні владою та сприянні ворожій державі - у зв’язку з його короткочасним запровадженням воєнного стану торік. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами речниці прокуратури, Юн намагався спровокувати військовий конфлікт між Південною та Північною Кореєю, щоб оголосити воєнний стан. Слідчі виявили на телефоні одного з військових посадовців дані, які свідчать про можливі провокації проти Півночі — зокрема згадки про "дрони" та "точкові удари".

Юна було усунуто з посади Конституційним судом у квітні, і нині він перебуває під судом за звинуваченням у заколоті, пов’язаному з невдалим проголошенням воєнного стану. Якщо його визнають винним, йому може загрожувати смертна кара.

Юн послідовно заперечував намір встановити військове правління, заявляючи, що запровадив воєнний стан, щоб привернути увагу до зловживань опозиції та "захистити демократію" від "антидержавних елементів".

За даними прокуратури, Юн, колишній міністр оборони Кім Йон Хьон та колишній глава військової розвідки Йо Ін Хьон планували спровокувати напад Північної Кореї на Південь. Трійця нібито прагнула створити внутрішню напруженість, щоб виправдати запровадження Юном воєнного стану.

Кім і Йо також були обвинувачені за тими ж додатковими пунктами.

Команда спеціального прокурора звинуватила Юна та його військових командирів у тому, що вони наказали провести таємну операцію з використанням дронів у напрямку Півночі, щоб загострити відносини між державами та виправдати введення воєнного стану.

У жовтні минулого року Північна Корея заявила, що Південь направив дрони для розповсюдження антипівнічнокорейських листівок над Пхеньяном, і оприлюднила фотографії уламків нібито південнокорейського військового дрона.

Попри пильну увагу громадськості й політичний тиск, військове командування Південної Кореї тоді відмовилося коментувати підозри щодо дронової операції. У понеділок представник Міноборони також заявив, що не має коментарів із цього приводу.

Колишній міністр оборони Кім також перебуває під судом за звинуваченнями, пов’язаними з оголошенням воєнного стану.

За повідомленнями ЗМІ, Йо визнав, що "глибоко шкодує", що не поставив під сумнів наказ Юна. Водночас, за словами речниці прокуратури, його пояснення щодо записів, знайдених у його телефоні, "не мають сенсу".

Нагадаємо

Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля вдруге заарештували за спробу запровадити воєнний стан. Суд видав ордер через побоювання знищення доказів, висунувши обвинувачення у п'яти правопорушеннях.