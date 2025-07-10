Експрезидента Південної Кореї вдруге заарештували у справі про воєнний стан

Сеульський суд у четвер видав ордер на арешт колишнього президента Юн Сок Йоля через його невдалу спробу запровадити воєнний стан, взявши його під варту вдруге. Про це повідомляє Yonhap, пише УНН.

Деталі

Нам Се Чжін, старший суддя Сеульського центрального окружного суду, видав ордер, поданий спеціальним прокурором Чо Ин Соком, посилаючись на побоювання, що колишній президент може знищити докази.

Прокуратура висунула Юну обвинувачення у п’яти основних правопорушеннях. Серед них - імовірне порушення прав членів уряду шляхом виклику лише кількох обраних міністрів на зустріч, що відбулася незадовго до оголошення воєнного стану 3 грудня.

Юн та його адвокати на слуханні в суді відхилили всі обвинувачення, проте правоохоронці доставили колишнього президента до Сеульського центру утримання в Ійванзі на півдні столиці.

Серед обвинувачень — підготовка Юном фальшивого документа про введення воєнного стану після 3 грудня з метою легітимізації своїх дій, а також отримання підписів під цим документом від тодішнього прем’єр-міністра Хан Док Су та міністра оборони Кім Йон Хьона, після чого документ був знищений.

Інші обвинувачення стосуються його ймовірного наказу прес-секретарю з міжнародних питань поширити неправдиві заяви, що заперечують його намір зруйнувати конституційний лад через спробу воєнного стану. Також йому інкримінують наказ видалити записи дзвінків із захищених телефонів трьох високопоставлених офіцерів Міноборони.

Доповнення

Це вже другий арешт Юна. Вперше його заарештували в січні, коли він ще перебував на посаді президента, однак суд пізніше задовольнив його клопотання про скасування арешту, і в березні він був звільнений.

Судова влада Південної Кореї подала заяву на арешт колишнього президента Юна