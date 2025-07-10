Експрезидента Південної Кореї вдруге заарештували у справі про воєнний стан

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки
05:46 • 5742 перегляди
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки
05:30 • 22861 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит
Ексклюзив
05:21 • 13475 перегляди
Конференція з відбудови України в Римі: на яку допомогу варто очікувати і яких сум потребує наша держава
9 липня, 18:25 • 42155 перегляди
Постачання зброї до України та посилення санкцій: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Келлогом
9 липня, 14:59 • 128717 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах
Ексклюзив
9 липня, 13:32 • 75514 перегляди
"Некоректно у військовий час": політолог розкритикував АРМА через купівлю авто за майже 3 млн грн
9 липня, 13:09 • 82182 перегляди
Інфляція в Україні сповільнилася до 14,3%. Фрукти подорожчали, овочі - подешевшали
Ексклюзив
9 липня, 12:49 • 109386 перегляди
Замість всебічної перевірки - фрагментарні пазли: як звичайні закупівлі авіаційного підприємства перетворилися на підставу для звинувачень
Ексклюзив
9 липня, 11:55 • 60601 перегляди
Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи
9 липня, 09:54 • 122793 перегляди
Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
6.2м/с
52%
741мм
Популярнi новини
Нічні вибухи у Києві: ворог поцілив у житлову будівлю9 липня, 23:02 • 16705 перегляди
Київ зазнав масованої атаки: влучання у житлові будинки та пожежі, є поранені9 липня, 23:43 • 31589 перегляди
США відновили постачання зброї Україні - АР10 липня, 00:09 • 24851 перегляди
Кількість постраждалих у Києві зросла до 7 осіб10 липня, 01:26 • 13609 перегляди
Атака рф на Київ: 16 постраждалих, знищено амбулаторію05:10 • 11997 перегляди
Публікації
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит 05:30 • 22923 перегляди
Defence City: хто отримає пільги, а хто – може опинитись за бортом9 липня, 17:25 • 49469 перегляди
В Україні активізувалась боротьба з корупцією: чому головну роль відіграють СБУ, ДБР, БЕБ, Нацпол і прокуратура, а не НАБУ9 липня, 17:01 • 55830 перегляди
"Ціни на ліки не впали, аптеки в мінусі": Сердюк пояснив наслідки скасування маркетингових договорів9 липня, 16:16 • 62552 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах9 липня, 14:59 • 128765 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Вадим Філашкін
Прокудін Олександр Сергійович
Залужний Валерій Федорович
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Київська область
Одеська область
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 131360 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 261534 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 441576 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 270978 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 379817 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Starlink
ФАБ-250

Експрезидента Південної Кореї вдруге заарештували у справі про воєнний стан

Київ • УНН

 • 277 перегляди

Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля вдруге заарештували за спробу запровадити воєнний стан. Суд видав ордер через побоювання знищення доказів, висунувши обвинувачення у п'яти правопорушеннях.

Експрезидента Південної Кореї вдруге заарештували у справі про воєнний стан

Сеульський суд у четвер видав ордер на арешт колишнього президента Юн Сок Йоля через його невдалу спробу запровадити воєнний стан, взявши його під варту вдруге. Про це повідомляє Yonhap, пише УНН.

Деталі

Нам Се Чжін, старший суддя Сеульського центрального окружного суду, видав ордер, поданий спеціальним прокурором Чо Ин Соком, посилаючись на побоювання, що колишній президент може знищити докази.

Прокуратура висунула Юну обвинувачення у п’яти основних правопорушеннях. Серед них - імовірне порушення прав членів уряду шляхом виклику лише кількох обраних міністрів на зустріч, що відбулася незадовго до оголошення воєнного стану 3 грудня.

Юн та його адвокати на слуханні в суді відхилили всі обвинувачення, проте правоохоронці доставили колишнього президента до Сеульського центру утримання в Ійванзі на півдні столиці.

Серед обвинувачень — підготовка Юном фальшивого документа про введення воєнного стану після 3 грудня з метою легітимізації своїх дій, а також отримання підписів під цим документом від тодішнього прем’єр-міністра Хан Док Су та міністра оборони Кім Йон Хьона, після чого документ був знищений.

Інші обвинувачення стосуються його ймовірного наказу прес-секретарю з міжнародних питань поширити неправдиві заяви, що заперечують його намір зруйнувати конституційний лад через спробу воєнного стану. Також йому інкримінують наказ видалити записи дзвінків із захищених телефонів трьох високопоставлених офіцерів Міноборони.

Доповнення

Це вже другий арешт Юна. Вперше його заарештували в січні, коли він ще перебував на посаді президента, однак суд пізніше задовольнив його клопотання про скасування арешту, і в березні він був звільнений.

Судова влада Південної Кореї подала заяву на арешт колишнього президента Юна06.07.25, 14:12 • 1923 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Хан Док Су
Юн Сок Йоль
Сеул
Південна Корея
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9