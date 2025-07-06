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Судова влада Південної Кореї подала заяву на арешт колишнього президента Юна

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Спеціальна прокуратура Південної Кореї запросила ордер на арешт колишнього президента Юна Сок Йоля. Його звинувачують у підбурюванні до повстання, зловживанні владою та перешкоджанні здійсненню прав.

Судова влада Південної Кореї подала заяву на арешт колишнього президента Юна

Спеціальна прокуратура Південної Кореї запросила ордер на арешт колишнього президента країни Юн Сок Йоля. Передає УНН із посиланням на The Hankyoreh.

Деталі

Спеціальна прокуратура запросила ордер на арешт колишнього президента Юна Сок Йоля лише через день після завершення другого розслідування.

У Південній Кореї екс-президента Юна звинувачують у підбурюванні до повстання, коли було оголошено воєнний стан наприкінці 2024 року. Тоді у суперечці з опозицією Юн несподівано оголосив воєнний стан. Невдовзі після цього парламент проголосував за його імпічмент. 

В запиті на ордер на арешт Юна Сок Йоля були також перелічені:

  • звинувачення у зловживанні владою;
    • перешкоджання праву здійснювати права;

      Водночас було пропущено звинувачення у обміні іноземної валюти, оскільки розслідування триває.

      Нагадаємо

      З початку червня в Південній Кореї є новообраний президент Лі Дже Мьон. Ці вибори стали одними з найнапруженіших за останні десятиліття на тлі економічних труднощів та внутрішньої нестабільності.

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      Новини Світу
      Юн Сок Йоль
      Південна Корея
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