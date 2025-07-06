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Судебная власть Южной Кореи подала заявление на арест бывшего президента Юна

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Специальная прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест бывшего президента Юна Сок Ёля. Его обвиняют в подстрекательстве к восстанию, злоупотреблении властью и препятствовании осуществлению прав.

Судебная власть Южной Кореи подала заявление на арест бывшего президента Юна

Специальная прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест бывшего президента страны Юн Сок Ёля. Передает УНН со ссылкой на The Hankyoreh.

Детали

Специальная прокуратура запросила ордер на арест бывшего президента Юна Сок Ёля всего через день после завершения второго расследования.

В Южной Корее экс-президента Юна обвиняют в подстрекательстве к восстанию, когда было объявлено военное положение в конце 2024 года. Тогда в споре с оппозицией Юн неожиданно объявил военное положение. Вскоре после этого парламент проголосовал за его импичмент.

В запросе на ордер на арест Юна Сок Ёля были также перечислены:

  • обвинения в злоупотреблении властью;
    • препятствование праву осуществлять права;

      В то же время было пропущено обвинение в обмене иностранной валюты, поскольку расследование продолжается.

      Напомним

      С начала июня в Южной Корее есть новоизбранный президент Ли Джэ Мён. Эти выборы стали одними из самых напряженных за последние десятилетия на фоне экономических трудностей и внутренней нестабильности.

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

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