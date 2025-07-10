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Экс-президента Южной Кореи во второй раз арестовали по делу о военном положении

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля во второй раз арестовали за попытку ввести военное положение. Суд выдал ордер из-за опасений уничтожения доказательств, предъявив обвинения в пяти правонарушениях.

Экс-президента Южной Кореи во второй раз арестовали по делу о военном положении

Сеульский суд в четверг выдал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение, взяв его под стражу во второй раз. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Нам Се Чжин, старший судья Центрального окружного суда Сеула, выдал ордер, поданный специальным прокурором Чо Ын Соком, ссылаясь на опасения, что бывший президент может уничтожить доказательства.

Прокуратура предъявила Юну обвинения в пяти основных правонарушениях. Среди них - вероятное нарушение прав членов правительства путем вызова лишь нескольких избранных министров на встречу, состоявшуюся незадолго до объявления военного положения 3 декабря.

Юн и его адвокаты на слушании в суде отклонили все обвинения, однако правоохранители доставили бывшего президента в Сеульский центр содержания в Ийванге на юге столицы.

Среди обвинений — подготовка Юном фальшивого документа о введении военного положения после 3 декабря с целью легитимизации своих действий, а также получение подписей под этим документом от тогдашнего премьер-министра Хан Док Су и министра обороны Ким Ён Хёна, после чего документ был уничтожен.

Другие обвинения касаются его вероятного приказа пресс-секретарю по международным вопросам распространить ложные заявления, отрицающие его намерение разрушить конституционный строй через попытку военного положения. Также ему инкриминируют приказ удалить записи звонков с защищенных телефонов трех высокопоставленных офицеров Минобороны.

Дополнение

Это уже второй арест Юна. Впервые его арестовали в январе, когда он еще находился на посту президента, однако суд позже удовлетворил его ходатайство об отмене ареста, и в марте он был освобожден.

Судебная власть Южной Кореи подала заявление на арест бывшего президента Юна06.07.25, 14:12 • 1923 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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