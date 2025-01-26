Президента Південної Кореї офіційно звинуватили у заколоті
Київ • УНН
Прокуратура Південної Кореї звинуватила президента Юн Сок Йоля в організації заколоту через введення військового стану 3 грудня 2024 року. Парламент оголосив імпічмент, а президенту загрожує тривале ув'язнення.
Прокуратура Південної Кореї звинуватила в організації заколоту президента Юн Сок Йоля, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Як заколот звинувачення трактує короткострокове запровадження президентом військового стану 3 грудня 2024 року, який був скасований через шість годин.
"Прокуратура вирішила пред'явити звинувачення Юн Сук Йолю, який звинувачується в тому, що був ватажком заколоту", - заявив представник Демократичної партії Хан Мін Мін.
У разі визнання винним Юн Сок Йолю загрожує багаторічний тюремний ув'язнення, повідомляє Reuters.
З моменту взяття під варту президент, який у минулому сам обіймав посаду генпрокурора, перебуває в одиночній камері. За спробу запровадження військового стану парламент оголосив йому імпічмент.
У Південній Кореї заарештували президента Юн Сок Йоля15.01.25, 05:23 • 32409 переглядiв