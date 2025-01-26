Президента Південної Кореї офіційно звинуватили у заколоті

Прокуратура Південної Кореї звинуватила в організації заколоту президента Юн Сок Йоля, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Як заколот звинувачення трактує короткострокове запровадження президентом військового стану 3 грудня 2024 року, який був скасований через шість годин.

"Прокуратура вирішила пред'явити звинувачення Юн Сук Йолю, який звинувачується в тому, що був ватажком заколоту", - заявив представник Демократичної партії Хан Мін Мін.

У разі визнання винним Юн Сок Йолю загрожує багаторічний тюремний ув'язнення, повідомляє Reuters.

З моменту взяття під варту президент, який у минулому сам обіймав посаду генпрокурора, перебуває в одиночній камері. За спробу запровадження військового стану парламент оголосив йому імпічмент.

У Південній Кореї заарештували президента Юн Сок Йоля