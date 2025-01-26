Президента Южной Кореи официально обвинили в мятеже
Киев • УНН
Прокуратура Южной Кореи обвинила президента Юн Сок Ёля в организации мятежа из-за введения военного положения 3 декабря 2024 года. Парламент объявил импичмент, а президенту грозит длительное заключение.
Прокуратура Южной Кореи обвинила в организации мятежа президента Юн Сок Ёля, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Как мятеж обвинение трактует краткосрочное введение президентом военного положения 3 декабря 2024 года, которое было отменено через шесть часов.
«Прокуратура решила предъявить обвинение Юн Сук Йолю, который обвиняется в том, что был главарем мятежа», - заявил представитель Демократической партии Хан Мин Мин.
В случае признания виновным Юн Сок Ёлю грозит многолетнее тюремное заключение, сообщает Reuters.
С момента взятия под стражу президент, который в прошлом сам занимал должность генпрокурора, находится в одиночной камере. За попытку введения военного положения парламент объявил ему импичмент.
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