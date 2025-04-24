Експрезидента Південної Кореї Мун Чже Іна обвинувачено у хабарництві

Прокурори Південної Кореї у четвер висунули колишньому президентові Мун Чже Іну обвинувачення у хабарництві, зробивши його останнім колишнім лідером країни, що зіткнувся з юридичними проблемами у справі, пов'язаній із призначенням його тодішнього зятя в тайську авіакомпанію, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Муна, 72 роки, було обвинувачено у хабарництві, водночас колишнього законодавця Лі Сан Чжика було обвинувачено у хабарництві та зловживанні довірою, ідеться у заяві окружної прокуратури Чонджу.

Прокурори розслідували, чи було призначення Лі головою Агентства малого та середнього бізнесу та стартапів в обмін на те, що колишній зять Муна отримає роботу та зарплату плюс витрати на проживання в тайській корпорації, яку контролював Лі у 2018-2020 роках, ідеться у заяві.

Обвинувачення стверджує, що гроші, отримані зятем Муна як виконавчим директором обсягом 5,95 млн бат (177 506 доларів США), були незаконними і являли собою хабар тодішньому президентові.

Прокурори посилалися на попередні справи про хабарництво за участю колишніх президентів Пак Кин Хе та Лі Мен Бака, обидва з яких були засуджені та ув'язнені, як на прецеденти для висунення обвинувачення Муну.

Доповнення

Ліберально налаштований Мун, юрист та борець за громадянські права, був президентом з 2017 по 2022 рік.

Південна Корея проводить позачергові вибори нового лідера 3 червня, і ліберально налаштований Лі Чже Мен з тієї ж Демократичної партії, що й Мун є фаворитом у опитуваннях громадської думки, щоб перемогти у перегонах.

Штаб Лі назвав звинувачення Муна політичною відплатою з боку обвинувачення та репресіями проти попередньої адміністрації.