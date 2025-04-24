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Экс-президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина обвинили во взяточничестве

Киев • УНН

 • 1832 просмотра

Прокуроры Южной Кореи предъявили обвинение Мун Чжэ Ину во взяточничестве, связанном с трудоустройством его зятя. Зятю якобы выплатили взятку в размере 177 506 долларов.

Экс-президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина обвинили во взяточничестве

Прокуроры Южной Кореи в четверг предъявили бывшему президенту Мун Чжэ Ину обвинение во взяточничестве, сделав его последним бывшим лидером страны, столкнувшимся с юридическими проблемами по делу, связанному с назначением его тогдашнего зятя в тайскую авиакомпанию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мун, 72 года, был обвинен во взяточничестве, в то время как бывший законодатель Ли Сан Чжик был обвинен во взяточничестве и злоупотреблении доверием, говорится в заявлении окружной прокуратуры Чонджу.

Прокуроры расследовали, было ли назначение Ли председателем Агентства малого и среднего бизнеса и стартапов в обмен на то, что бывший зять Муна получит работу и зарплату плюс расходы на проживание в тайской корпорации, которую контролировал Ли в 2018-2020 годах, говорится в заявлении.

Обвинение утверждает, что деньги, полученные зятем Муна в качестве исполнительного директора в размере 5,95 млн бат (177 506 долларов США), были незаконными и представляли собой взятку тогдашнему президенту.

Прокуроры ссылались на предыдущие дела о взяточничестве с участием бывших президентов Пак Кын Хе и Ли Мен Бака, оба из которых были осуждены и заключены в тюрьму, как на прецеденты для предъявления обвинения Муну.

Дополнение

Либерально настроенный Мун, юрист и борец за гражданские права, был президентом с 2017 по 2022 год.

Южная Корея проводит внеочередные выборы нового лидера 3 июня, и либерально настроенный Ли Чжэ Мен из той же Демократической партии, что и Мун, является фаворитом в опросах общественного мнения, чтобы победить в гонке.

Штаб Ли назвал обвинение Муна политической расплатой со стороны обвинения и репрессиями против предыдущей администрации.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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