10:02 • 6360 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
09:50 • 14620 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28 • 13490 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
08:17 • 18575 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 23623 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 24601 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 50779 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 83751 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 76565 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 115132 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Экс-президента Южной Кореи обвинили в попытке спровоцировать КНДР

Киев • УНН

 • 2500 просмотра

Специальный прокурор Южной Кореи предъявил дополнительные обвинения бывшему президенту Юн Сок Ёлю в злоупотреблении властью и содействии враждебному государству. Юн пытался спровоцировать военный конфликт между Южной и Северной Кореей, чтобы объявить военное положение.

Экс-президента Южной Кореи обвинили в попытке спровоцировать КНДР

В понедельник специальный прокурор Южной Кореи предъявил дополнительные обвинения бывшему президенту Юн Сок Ёлю в злоупотреблении властью и пособничестве враждебному государству — в связи с его кратковременным введением военного положения в прошлом году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам пресс-секретаря прокуратуры, Юн пытался спровоцировать военный конфликт между Южной и Северной Кореей, чтобы объявить военное положение. Следователи обнаружили на телефоне одного из военных должностных лиц данные, свидетельствующие о возможных провокациях против Севера — в частности, упоминания о "дронах" и "точечных ударах".

Юн был отстранен от должности Конституционным судом в апреле, и сейчас он находится под судом по обвинению в мятеже, связанном с неудачным провозглашением военного положения. Если его признают виновным, ему может грозить смертная казнь.

Юн последовательно отрицал намерение установить военное правление, заявляя, что ввел военное положение, чтобы привлечь внимание к злоупотреблениям оппозиции и "защитить демократию" от "антигосударственных элементов".

По данным прокуратуры, Юн, бывший министр обороны Ким Ён Хён и бывший глава военной разведки Ё Ин Хён планировали спровоцировать нападение Северной Кореи на Юг. Троица якобы стремилась создать внутреннюю напряженность, чтобы оправдать введение Юном военного положения.

Ким и Ё также были обвинены по тем же дополнительным пунктам.

Экс-президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина обвинили во взяточничестве24.04.25, 14:54 • 7094 просмотра

Команда специального прокурора обвинила Юна и его военных командиров в том, что они приказали провести тайную операцию с использованием дронов в направлении Севера, чтобы обострить отношения между государствами и оправдать введение военного положения.

В октябре прошлого года Северная Корея заявила, что Юг направил дроны для распространения антисеверокорейских листовок над Пхеньяном, и обнародовала фотографии обломков якобы южнокорейского военного дрона.

Несмотря на пристальное внимание общественности и политическое давление, военное командование Южной Кореи тогда отказалось комментировать подозрения относительно дроновой операции. В понедельник представитель Минобороны также заявил, что не имеет комментариев по этому поводу.

Бывший министр обороны Ким также находится под судом по обвинениям, связанным с объявлением военного положения.

По сообщениям СМИ, Ё признал, что "глубоко сожалеет", что не поставил под сомнение приказ Юна. В то же время, по словам пресс-секретаря прокуратуры, его объяснения относительно записей, найденных в его телефоне, "не имеют смысла".

Напомним

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во второй раз арестован за попытку ввести военное положение. Суд выдал ордер из-за опасений уничтожения доказательств, предъявив обвинения в пяти правонарушениях.

Ольга Розгон

Новости Мира
Военное положение
Столкновения
Reuters
Пхеньян
Северная Корея
Южная Корея