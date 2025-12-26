$41.930.22
Ексклюзив
08:30
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:10
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 6754 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 11154 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 21184 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 70013 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 68498 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рік
25 грудня, 09:37 • 83025 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзі
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 40960 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 29354 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Прокурори вимагають 10 років ув’язнення для експрезидента Південної Кореї Юн Сок Йоля

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Незалежний прокурор вимагає 10 років ув'язнення для усунутого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля за звинуваченнями у перешкоджанні службовим обов'язкам та зловживанні владою. Суд може винести вирок вже наступного місяця.

Прокурори вимагають 10 років ув’язнення для експрезидента Південної Кореї Юн Сок Йоля

Незалежний прокурор у п’ятницю вимагав призначити 10 років ув’язнення усунутому з посади президентові Південної Кореї Юн Сок Йолю у першій із семи кримінальних справ, пов’язаних з його невдалою спробою запровадити воєнний стан у 2024 році та іншими звинуваченнями, що виникли під час його перебування при владі. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання перша справа Юна, розгляд якої вже добігає кінця, охоплює обвинувачення, зокрема в ігноруванні спроб влади розслідувати його дії та затримати. Юн відкидає всі звинувачення, а його адвокати стверджують, що ордер на затримання був недійсним і незаконним.

Очікується, що суд може винести вирок уже наступного місяця.

Юну загрожують інші судові процеси за звинуваченнями, починаючи від корупції та торгівлі послугами і закінчуючи повстанням, що є серйозним звинуваченням, що карається довічним ув'язненням або стратою. Суд у справі про повстання також наближається до кінця.

Запровадження Юном воєнного стану призвело до появи озброєних військових на вулицях Сеула та спричинило найсерйознішу політичну кризу в Південній Кореї за останні десятиліття.

Воєнний стан тривав лише кілька годин, оскільки законодавцям вдалося потрапити до Національної асамблеї та проголосувати за скасування указу. Пізніше, у грудні 2024 року, парламент, контрольований опозицією, оголосив Юну імпічмент, а в квітні його було офіційно усунено з посади президента рішенням Конституційного суду.

Експрезидента Південної Кореї вдруге заарештували у справі про воєнний стан10.07.25, 11:19 • 1604 перегляди

У п’ятницю команда незалежної прокурорки Чо Ин Сок звернулася до Центрального окружного суду Сеула з вимогою засудити Юна до 10 років ув’язнення за обвинуваченнями в перешкоджанні виконанню службових обов’язків, зловживанні владою, фальсифікації офіційних документів і знищенні доказів.

Після імпічменту Юн тижнями переховувався у своїй резиденції та перешкоджав спробам правоохоронців виконати ордер на його затримання. Це протистояння викликало побоювання фізичних сутичок між президентською службою безпеки Юна та тими, хто намагався його затримати, і ще більше поглибило національний розкол.

Пак Ок Су, старший слідчий у команді Чо, під час судового засідання в п’ятницю назвав дії Юна "безпрецедентним перешкоджанням виконанню службових обов’язків".

Юну також інкримінують те, що він обійшов юридично обов’язкове повне засідання Кабінету міністрів перед оголошенням воєнного стану, а також те, що він сфабрикував документи, зокрема указ про воєнний стан, і наказав видалити дані з телефонів осіб, причетних до його запровадження.

Колишню першу леді Південної Кореї заарештували у справі про корупцію13.08.25, 04:45 • 5418 переглядiв

Юн заперечує ці обвинувачення і наполягає, що його указ мав на меті заручитися підтримкою громадськості в боротьбі з головною ліберальною опозиційною Демократичною партією, яка ініціювала імпічмент кількох його високопосадовців і блокувала його політичний порядок денний.

Завершуючи шестимісячне розслідування минулого тижня, команда Чо заявила, що Юн понад рік планував запровадження воєнного стану з метою усунення політичних суперників і концентрації влади у своїх руках.

Доповнення

Інші судові процеси проти Юна стосуються, зокрема, звинувачень у тому, що колишній лідер наказував запускати дрони над Північною Кореєю, щоб навмисно загострити напруженість і виправдати свої плани щодо запровадження воєнного стану, а також у наданні неправдивих свідчень у справі свого прем’єр-міністра. Юну також закидають спроби маніпулювати розслідуванням загибелі морського піхотинця у 2023 році та отримання безкоштовних соціологічних опитувань від виборчого брокера в обмін на політичну послугу.

Юн заявив, що його не інформували про такі польоти дронів, і заперечив будь-які правопорушення у справі про торгівлю впливом.

США та Південна Корея укладуть окремий договір про співпрацю щодо атомних підводних човнів: озвучена дата переговорів25.12.25, 09:37 • 3794 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Воєнний стан
Довічне позбавлення волі
Сутички
Юн Сок Йоль
Ассошіейтед Прес
Сеул
Північна Корея
Південна Корея