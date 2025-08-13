$41.450.06
12 серпня, 17:43 • 12348 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 34972 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 31213 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 54460 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 34215 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 37827 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 102924 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 97614 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 96134 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 45212 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Колишню першу леді Південної Кореї заарештували у справі про корупцію

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Колишню першу леді Південної Кореї Кім Гон Хі заарештували за звинуваченнями у шахрайстві та хабарництві. Арешт відбувся після затвердження ордера судом Сеула, зокрема у зв'язку зі скандалом із сумкою Dior.

Колишню першу леді Південної Кореї заарештували у справі про корупцію

Колишню першу леді Південної Кореї Кім Гон Хі, дружину екс-президента країни Юн Сок Йоля було заарештовано після того, як у вівторок, 12 серпня суд видав ордер на її арешт у зв'язку зі звинуваченнями в шахрайстві та хабарництві. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що арешт був здійснений після того, як Центральний районний суд Сеула затвердив ордер на арешт колишньої першої леді, яка була втягнута в скандал із сумкою Dior.

Кім також стала першою заарештованою колишньою першою леді Південної Кореї

- пише видання.

Слідчі вивчають широке коло питань: від тверджень про те, що Кім отримала розкішну сумочку та намисто, до підозр у її причетності до махінацій з акціями у період з 2009 по 2012 рік.

Арешт Кім стався через чотири місяці після того, як її чоловіка і колишнього президента було відсторонено від влади через фіаско з воєнним станом, яке шокувало країну та світ.

Сам Юн був арештований минулого місяця. Подружжя перебуває у різних центрах тримання під вартою.

Нагадаємо

Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля вдруге заарештували за спробу запровадити воєнний стан. Суд видав ордер через побоювання знищення доказів, висунувши обвинувачення у п'яти правопорушеннях.

Віта Зеленецька

Новини Світу
Юн Сок Йоль
Bloomberg
Сеул
Південна Корея