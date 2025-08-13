Колишню першу леді Південної Кореї заарештували у справі про корупцію

Колишню першу леді Південної Кореї Кім Гон Хі, дружину екс-президента країни Юн Сок Йоля було заарештовано після того, як у вівторок, 12 серпня суд видав ордер на її арешт у зв'язку зі звинуваченнями в шахрайстві та хабарництві. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що арешт був здійснений після того, як Центральний районний суд Сеула затвердив ордер на арешт колишньої першої леді, яка була втягнута в скандал із сумкою Dior.

Кім також стала першою заарештованою колишньою першою леді Південної Кореї - пише видання.

Слідчі вивчають широке коло питань: від тверджень про те, що Кім отримала розкішну сумочку та намисто, до підозр у її причетності до махінацій з акціями у період з 2009 по 2012 рік.

Арешт Кім стався через чотири місяці після того, як її чоловіка і колишнього президента було відсторонено від влади через фіаско з воєнним станом, яке шокувало країну та світ.

Сам Юн був арештований минулого місяця. Подружжя перебуває у різних центрах тримання під вартою.

Нагадаємо

Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля вдруге заарештували за спробу запровадити воєнний стан. Суд видав ордер через побоювання знищення доказів, висунувши обвинувачення у п'яти правопорушеннях.