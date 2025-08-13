Бывшая первая леди Южной Кореи арестована по делу о коррупции
Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи арестована по обвинениям в мошенничестве и взяточничестве. Арест произошел после утверждения ордера судом Сеула, в частности в связи со скандалом с сумкой Dior.
Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи, жена экс-президента страны Юн Сок Ёля, была арестована после того, как во вторник, 12 августа, суд выдал ордер на ее арест в связи с обвинениями в мошенничестве и взяточничестве. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
Отмечается, что арест был произведен после того, как Центральный районный суд Сеула утвердил ордер на арест бывшей первой леди, которая была втянута в скандал с сумкой Dior.
Ким также стала первой арестованной бывшей первой леди Южной Кореи
Следователи изучают широкий круг вопросов: от утверждений о том, что Ким получила роскошную сумочку и ожерелье, до подозрений в ее причастности к махинациям с акциями в период с 2009 по 2012 год.
Арест Ким произошел через четыре месяца после того, как ее муж и бывший президент были отстранены от власти из-за фиаско с военным положением, которое шокировало страну и мир.
Сам Юн был арестован в прошлом месяце. Супруги находятся в разных центрах содержания под стражей.
Напомним
Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во второй раз арестован за попытку ввести военное положение. Суд выдал ордер из-за опасений уничтожения доказательств, предъявив обвинения в пяти правонарушениях.