Бывшая первая леди Южной Кореи арестована по делу о коррупции

12 августа, 17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка
12 августа, 15:52
Буданов обратился к украинцам накануне встречи президента США Трампа с российским диктатором путиным
12 августа, 15:59
Немецкие ученые обнаружили эффективный способ изучения языка детьми-беженцами
12 августа, 16:10
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах
12 августа, 16:50
На Харьковщине пограничники взяли в плен 19-летнего оккупанта
12 августа, 17:04
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
12 августа, 17:43
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах
12 августа, 16:50
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 15:14
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями
12 августа, 13:48
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
12 августа, 12:25
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Марко Рубио
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Днепропетровская область
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установлена
12 августа, 18:19
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка
12 августа, 15:52
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу
12 августа, 06:40
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантом
11 августа, 19:18
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
11 августа, 12:35
Бывшая первая леди Южной Кореи арестована по делу о коррупции

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи арестована по обвинениям в мошенничестве и взяточничестве. Арест произошел после утверждения ордера судом Сеула, в частности в связи со скандалом с сумкой Dior.

Бывшая первая леди Южной Кореи арестована по делу о коррупции

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи, жена экс-президента страны Юн Сок Ёля, была арестована после того, как во вторник, 12 августа, суд выдал ордер на ее арест в связи с обвинениями в мошенничестве и взяточничестве. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что арест был произведен после того, как Центральный районный суд Сеула утвердил ордер на арест бывшей первой леди, которая была втянута в скандал с сумкой Dior.

Ким также стала первой арестованной бывшей первой леди Южной Кореи

- пишет издание.

Следователи изучают широкий круг вопросов: от утверждений о том, что Ким получила роскошную сумочку и ожерелье, до подозрений в ее причастности к махинациям с акциями в период с 2009 по 2012 год.

Арест Ким произошел через четыре месяца после того, как ее муж и бывший президент были отстранены от власти из-за фиаско с военным положением, которое шокировало страну и мир.

Сам Юн был арестован в прошлом месяце. Супруги находятся в разных центрах содержания под стражей.

Напомним

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во второй раз арестован за попытку ввести военное положение. Суд выдал ордер из-за опасений уничтожения доказательств, предъявив обвинения в пяти правонарушениях.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Юн Сок Ёль
Bloomberg L.P.
Сеул
Южная Корея