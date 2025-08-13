Бывшая первая леди Южной Кореи арестована по делу о коррупции

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи, жена экс-президента страны Юн Сок Ёля, была арестована после того, как во вторник, 12 августа, суд выдал ордер на ее арест в связи с обвинениями в мошенничестве и взяточничестве. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Отмечается, что арест был произведен после того, как Центральный районный суд Сеула утвердил ордер на арест бывшей первой леди, которая была втянута в скандал с сумкой Dior.

Ким также стала первой арестованной бывшей первой леди Южной Кореи - пишет издание.

Следователи изучают широкий круг вопросов: от утверждений о том, что Ким получила роскошную сумочку и ожерелье, до подозрений в ее причастности к махинациям с акциями в период с 2009 по 2012 год.

Арест Ким произошел через четыре месяца после того, как ее муж и бывший президент были отстранены от власти из-за фиаско с военным положением, которое шокировало страну и мир.

Сам Юн был арестован в прошлом месяце. Супруги находятся в разных центрах содержания под стражей.

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во второй раз арестован за попытку ввести военное положение. Суд выдал ордер из-за опасений уничтожения доказательств, предъявив обвинения в пяти правонарушениях.