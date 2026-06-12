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Экс-президента Южной Кореи приговорили к 30 годам за запуск дронов в Пхеньян

Киев • УНН

 • 1842 просмотра

Суд Сеула приговорил экс-президента к 30 годам за отправку дронов в Пхеньян. Целью операции было создание оснований для введения военного положения.

Экс-президента Южной Кореи приговорили к 30 годам за запуск дронов в Пхеньян

Суд в Сеуле признал бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля виновным в отправке дронов в Пхеньян с целью спровоцировать военное противостояние с Северной Кореей и создать основания для введения военного положения в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Центральный окружной суд Сеула в пятницу приговорил Юна к 30 годам тюремного заключения по обвинениям в пособничестве врагу и злоупотреблении властью, заявив, что операция проводилась с риском для жизни граждан Южной Кореи.

Операция предполагала использование военных ресурсов Южной Кореи в личных целях, не связанных с национальной безопасностью или защитой территории. В результате наши военные средства были разоблачены перед Северной Кореей, что осложнило проведение будущих операций и привело к усилению готовности Северной Кореи

- говорится в сообщении суда.

Юридическая команда Юна раскритиковала приговор, заявив, что операция была ответом на кампанию Северной Кореи по запуску воздушных шаров с мусором на территорию Южной Кореи.

Считать военные действия, направленные на защиту государства, уголовным преступлением, а реакцию наших вооруженных сил на постоянные провокации Северной Кореи — действиями в пользу врага означает игнорировать реалии безопасности, с которыми сталкивается Южная Корея

- говорится в заявлении.

Дополнение

В 2024 году Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с листовками и мусором в ответ на военные учения Южной Кореи с США и другие действия, которые Пхеньян расценивал как угрозу своему суверенитету.

Юн уже отбывает пожизненное заключение за организацию мятежа из-за объявления военного положения — шаг, который шокировал страну и спровоцировал серьезнейший политический кризис за последние десятилетия. В настоящее время это дело находится на рассмотрении апелляционного суда.

В Южной Корее прокурор требует смертной казни для экс-президента Юн Сок Ёля13.01.26, 14:59 • 5580 просмотров

Ольга Розгон

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