Клименко обсудил со Стефанчуком и Хмарой финансирование Сил обороны
Киев • УНН
Секретарь СНБО Игорь Клименко провёл совещание с руководством парламента и Минобороны по вопросам взаимодействия в сфере безопасности. Приоритетом определены финансирование армии и развитие ОПК.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко принял участие в рабочем совещании с Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой и начальником Генерального штаба ВСУ Игорем Скибюком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Клименко в Telegram.
Детали
В ходе совещания его участники обсудили дальнейшее взаимодействие с Верховной Радой, профильными комитетами и народными депутатами для совершенствования законодательства в сфере безопасности и обороны.
Безусловный приоритет — финансирование Сил обороны и развитие возможностей ОПК. Мы должны одновременно укреплять защиту украинского неба и развивать возможности для эффективного поражения противника. Работаем вместе, чтобы все необходимые решения принимались быстро, а государство имело достаточно сил и ресурсов для защиты страны
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Игоря Клименко и запланировал усиление возможностей СНБО, а также согласовал необходимые организационные и кадровые решения.