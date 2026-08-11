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Клименко обсудил со Стефанчуком и Хмарой финансирование Сил обороны

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Секретарь СНБО Игорь Клименко провёл совещание с руководством парламента и Минобороны по вопросам взаимодействия в сфере безопасности. Приоритетом определены финансирование армии и развитие ОПК.

Клименко обсудил со Стефанчуком и Хмарой финансирование Сил обороны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко принял участие в рабочем совещании с Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой и начальником Генерального штаба ВСУ Игорем Скибюком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Клименко в Telegram.

Детали

В ходе совещания его участники обсудили дальнейшее взаимодействие с Верховной Радой, профильными комитетами и народными депутатами для совершенствования законодательства в сфере безопасности и обороны.

Безусловный приоритет — финансирование Сил обороны и развитие возможностей ОПК. Мы должны одновременно укреплять защиту украинского неба и развивать возможности для эффективного поражения противника. Работаем вместе, чтобы все необходимые решения принимались быстро, а государство имело достаточно сил и ресурсов для защиты страны

— говорится в публикации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Игоря Клименко и запланировал усиление возможностей СНБО, а также согласовал необходимые организационные и кадровые решения.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Украина