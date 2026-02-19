$43.290.03
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35PhotoVideo
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Экс-президента Южной Кореи Юна приговорили к пожизненному заключению по делу о военном положении

Киев • УНН

 • 1532 просмотра

Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному заключению за попытку ввести военное положение в 2024 году. Суд признал его виновным в организации мятежа и стремлении парализовать работу парламента.

Экс-президента Южной Кореи Юна приговорили к пожизненному заключению по делу о военном положении

В Южной Корее суд в четверг приговорил бывшего президента Юн Сок Ёля к пожизненному заключению за неудачную попытку ввести военное положение в 2024 году, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

В первом решении по делу Центральный районный суд Сеула признал Юна виновным в организации мятежа в результате попытки введения военного положения, но вынес приговор мягче смертной казни, рекомендованной специальными прокурорами.

Суд ясно дал понять, что приказ о введении военного положения равносилен мятежу, поскольку бывший президент стремился парализовать работу Национального собрания, направив войска к парламентскому комплексу.

Суд неоднократно подчеркивал, что в основе дела лежит размещение войск Юном в Национальном собрании.

На слушании присутствовал бывший президент Южной Кореи, и оно транслировалось в прямом эфире на национальном телевидении.

Экс-премьер Южной Кореи получил 23 года тюрьмы за роль во введении военного положения21.01.26, 11:48 • 2898 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Военное положение
Пожизненное лишение свободы
Юн Сок Ёль
Сеул
Южная Корея