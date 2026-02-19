Экс-президента Южной Кореи Юна приговорили к пожизненному заключению по делу о военном положении
Киев • УНН
Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному заключению за попытку ввести военное положение в 2024 году. Суд признал его виновным в организации мятежа и стремлении парализовать работу парламента.
В Южной Корее суд в четверг приговорил бывшего президента Юн Сок Ёля к пожизненному заключению за неудачную попытку ввести военное положение в 2024 году, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.
Детали
В первом решении по делу Центральный районный суд Сеула признал Юна виновным в организации мятежа в результате попытки введения военного положения, но вынес приговор мягче смертной казни, рекомендованной специальными прокурорами.
Суд ясно дал понять, что приказ о введении военного положения равносилен мятежу, поскольку бывший президент стремился парализовать работу Национального собрания, направив войска к парламентскому комплексу.
Суд неоднократно подчеркивал, что в основе дела лежит размещение войск Юном в Национальном собрании.
На слушании присутствовал бывший президент Южной Кореи, и оно транслировалось в прямом эфире на национальном телевидении.
