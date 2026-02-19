Експрезидента Південної Кореї Юна засудили до довічного ув'язнення у справі про воєнний стан

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
07:36 • 2754 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 19455 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 51047 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 45976 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 58031 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 36000 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 25721 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 27703 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 27067 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18996 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.9м/с
72%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ізраїль готується до війни: рятувальні служби отримали вказівки - ЗМІ18 лютого, 23:02 • 13768 перегляди
Зеленський: сумніваюся, що переговорні команди можуть вирішити питання щодо територій18 лютого, 23:39 • 10013 перегляди
Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронівVideo19 лютого, 00:14 • 14635 перегляди
"Давай, Європо": Борис Джонсон закликає ЄС надати Україні всю зброю для перемоги над рф19 лютого, 00:51 • 11895 перегляди
США завершують десятирічну військову операцію в Сирії - WSJ03:56 • 10213 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 21443 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06 • 51046 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 32866 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 58030 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 69276 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Юн Сок Йоль
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 12763 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 21397 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 23099 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 28030 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 40382 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Серіали

Експрезидента Південної Кореї Юна засудили до довічного ув'язнення у справі про воєнний стан

Київ • УНН

 • 350 перегляди

Експрезидента Південної Кореї Юн Сок Йоля засудили до довічного ув'язнення за спробу ввести воєнний стан у 2024 році. Суд визнав його винним в організації заколоту та прагненні паралізувати роботу парламенту.

Експрезидента Південної Кореї Юна засудили до довічного ув'язнення у справі про воєнний стан

У Південній Кореї суд у четвер засудив колишнього президента Юн Сок Йоля до довічного ув'язнення за невдалу спробу ввести воєнний стан у 2024 році, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

У першому рішенні у справі Центральний районний суд Сеула визнав Юна винним в організації заколоту внаслідок спроби запровадження воєнного стану, але виніс вирок м'якший за смертну кару, рекомендовану спеціальними прокурорами.

Суд ясно дав зрозуміти, що наказ про введення воєнного стану рівносильний заколоту, оскільки колишній президент прагнув паралізувати роботу Національних зборів, направивши війська до парламентського комплексу.

Суд неодноразово наголошував, що в основі справи лежить розміщення військ Юном у Національних зборах.

На слуханні був присутній колишній президент Південної Кореї, і воно транслювалося у прямому ефірі на національному телебаченні.

Експрем'єр Південної Кореї отримав 23 роки в'язниці за роль у введенні воєнного стану21.01.26, 11:48 • 2896 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Воєнний стан
Довічне позбавлення волі
Юн Сок Йоль
Сеул
Південна Корея