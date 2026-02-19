Експрезидента Південної Кореї Юна засудили до довічного ув'язнення у справі про воєнний стан
Київ • УНН
Експрезидента Південної Кореї Юн Сок Йоля засудили до довічного ув'язнення за спробу ввести воєнний стан у 2024 році. Суд визнав його винним в організації заколоту та прагненні паралізувати роботу парламенту.
У Південній Кореї суд у четвер засудив колишнього президента Юн Сок Йоля до довічного ув'язнення за невдалу спробу ввести воєнний стан у 2024 році, пише УНН з посиланням на Yonhap.
Деталі
У першому рішенні у справі Центральний районний суд Сеула визнав Юна винним в організації заколоту внаслідок спроби запровадження воєнного стану, але виніс вирок м'якший за смертну кару, рекомендовану спеціальними прокурорами.
Суд ясно дав зрозуміти, що наказ про введення воєнного стану рівносильний заколоту, оскільки колишній президент прагнув паралізувати роботу Національних зборів, направивши війська до парламентського комплексу.
Суд неодноразово наголошував, що в основі справи лежить розміщення військ Юном у Національних зборах.
На слуханні був присутній колишній президент Південної Кореї, і воно транслювалося у прямому ефірі на національному телебаченні.
