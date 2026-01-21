Экс-премьер Южной Кореи получил 23 года тюрьмы за роль во введении военного положения
Киев • УНН
Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су приговорен к 23 годам заключения за содействие введению военного положения. Суд признал его виновным в мятеже и лжесвидетельстве, что может повлиять на дело экс-президента Юна.
Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су в среду был приговорен к 23 годам лишения свободы за ключевую роль в мятеже путем содействия кратковременному введению военного положения бывшим президентом страны Юн Сок Ёлем, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.
Детали
Центральный районный суд Сеула вынес приговор в первом постановлении, подтвердив, что объявление военного положения 3 декабря 2024 года и последующие действия представляют собой мятеж.
Наказание было строже 15 лет, которых требовала команда специального прокурора Чо Ын Сука по обвинениям, включавшим содействие главарю мятежа, ключевую роль в мятеже и лжесвидетельство.
Судья Ли Цзин Гван, председательствующий судья, приказал взять Хана под стражу, ссылаясь на опасения, что он может уничтожить доказательства.
Суд заявил, что бывший премьер-министр участвовал в мятеже, предложив Юну созвать заседание кабинета министров перед объявлением указа.
Хан не выражал своего несогласия с указом во время заседания кабинета министров и, похоже, призывал тогдашнего министра внутренних дел Ли Сан Мина выполнить приказ Юна отключить электроэнергию и воду для СМИ, критикующих администрацию, говорится в сообщении.
Хан – первый член кабинета Юна, которого осудили за указ о военном положении, который был отменен через шесть часов после голосования Национальным собранием.
Суд также признал Хана виновным в подписании пересмотренного указа после отмены декрета с целью повышения его легитимности, его аннулирования и дачи ложных показаний под присягой в Конституционном суде.
Бывший премьер-министр отрицает обвинения, заявляя, что он не знал о планах введения военного положения, кроме самого указа, и никогда не соглашался с ним и не способствовал его введению.
Ожидается, что это решение повлияет на собственный суд над Юном по обвинению в организации мятежа в виде декрета о военном положении.
Судебный процесс завершился на прошлой неделе, при этом группа специального прокурора требовала смертной казни, а вердикт должен быть объявлен 19 февраля.
