Экс-премьер Южной Кореи получил 23 года тюрьмы за роль во введении военного положения

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су приговорен к 23 годам заключения за содействие введению военного положения. Суд признал его виновным в мятеже и лжесвидетельстве, что может повлиять на дело экс-президента Юна.

Экс-премьер Южной Кореи получил 23 года тюрьмы за роль во введении военного положения

Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су в среду был приговорен к 23 годам лишения свободы за ключевую роль в мятеже путем содействия кратковременному введению военного положения бывшим президентом страны Юн Сок Ёлем, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Центральный районный суд Сеула вынес приговор в первом постановлении, подтвердив, что объявление военного положения 3 декабря 2024 года и последующие действия представляют собой мятеж.

Наказание было строже 15 лет, которых требовала команда специального прокурора Чо Ын Сука по обвинениям, включавшим содействие главарю мятежа, ключевую роль в мятеже и лжесвидетельство.

Судья Ли Цзин Гван, председательствующий судья, приказал взять Хана под стражу, ссылаясь на опасения, что он может уничтожить доказательства.

Суд заявил, что бывший премьер-министр участвовал в мятеже, предложив Юну созвать заседание кабинета министров перед объявлением указа.

Хан не выражал своего несогласия с указом во время заседания кабинета министров и, похоже, призывал тогдашнего министра внутренних дел Ли Сан Мина выполнить приказ Юна отключить электроэнергию и воду для СМИ, критикующих администрацию, говорится в сообщении.

Хан – первый член кабинета Юна, которого осудили за указ о военном положении, который был отменен через шесть часов после голосования Национальным собранием.

Суд также признал Хана виновным в подписании пересмотренного указа после отмены декрета с целью повышения его легитимности, его аннулирования и дачи ложных показаний под присягой в Конституционном суде.

Бывший премьер-министр отрицает обвинения, заявляя, что он не знал о планах введения военного положения, кроме самого указа, и никогда не соглашался с ним и не способствовал его введению.

Ожидается, что это решение повлияет на собственный суд над Юном по обвинению в организации мятежа в виде декрета о военном положении.

Судебный процесс завершился на прошлой неделе, при этом группа специального прокурора требовала смертной казни, а вердикт должен быть объявлен 19 февраля.

В Южной Корее прокурор требует смертной казни для экс-президента Юн Сок Ёля13.01.26, 14:59 • 5355 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Военное положение
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Хан Дóк-су
Юн Сок Ёль
Сеул
Южная Корея