В Южной Корее по результатам подсчета более 55% бюллетеней на выборах президента лидирует либеральный Ли Чжэ Мён - СМИ

В Южной Корее кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мён по результатам подсчета более 55% бюллетеней лидирует на президентских выборах. Об этом сообщает Yonhap News Agency, пишет УНН.

Детали

Выступая перед журналистами возле своего дома в Инчхоне, к западу от Сеула, Ли сказал, что хотя еще рано, он выражает свое уважение к "великому решению народа".

Я сделаю все возможное, чтобы выполнить большую ответственность и миссию, возложенную на меня, чтобы оправдать ожидания нашего народа – сказал он, прежде чем поклониться толпе сторонников вместе со своей женой Ким Хе Гён.

После подсчета 50% бюллетеней Ли от либеральной ДП получил 48,99 процента голосов, против 42,64 процента кандидата от консервативной Партии народной силы (ПНС) Ким Мун Су. На третьем месте был Ли Чон Сок от Новой партии реформ с 7,33 процентами.

Ли Чжэ Мён победил на досрочных президентских выборах в Южной Корее – экзитполы

Телекомпании KBS, MBC и SBS прогнозировали определенную победу Ли Чжэ Мёну на досрочных выборах, вызванных отстранением бывшего президента Юн Сок Ёля из-за неудачного введения им военного положения.

Выборы состоялись ровно через шесть месяцев после того, как Юн объявил военное положение в неожиданном заявлении, которое вызвало мрачные воспоминания о прошлых военных режимах и погрузило страну в худший экономический и политический кризис за последние десятилетия.

Дополнительно

Ли от Демократической партии проводил кампанию, обещая преодолеть "повстанческие силы" во главе с Юном после его импичмента и отстранения от должности менее чем через три года после начала его пятилетнего срока.

Когда экзит-пол прогнозировал победу Ли с преимуществом в 12,4%, представители и лидеры избирательного штаба Демократической партии взорвались аплодисментами и поздравлениями в ситуационной комнате, созданной в Национальном собрании.

Я считаю, что суверенный народ вынес суровый приговор режиму восстания — заявил KBS представитель Пак Чхан Дэ, председатель избирательного комитета Демократической партии.

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Из общего количества 44,39 миллиона избирателей по всей стране около 35,24 миллиона, или 79,4 процента, проголосовали. Это является самым высоким показателем с выборов 1997 года, когда явка составила 80,7 процента, согласно данным Национальной избирательной комиссии (NEC).

Предварительный подсчет учитывал голоса, поданные на 14 295 избирательных участках по всей стране в течение двух дней досрочного голосования, а также зарубежные, корабельные и заочные бюллетени.

Интерес избирателей к досрочным выборам был высоким, поскольку 34,74 процента зарегистрированных избирателей уже проголосовали на досрочном голосовании, которое состоялось в четверг и пятницу, что является вторым самым высоким показателем с момента введения досрочного голосования в 2014 году.

Дополнение

В Южной Корее рекордная явка на выборах из-за геополитической напряженности. Лидеры дебатируют об отношениях с США, Китаем и угрозе от Северной Кореи.