У Південній Кореї за результатами підрахунку понад 55% бюлетенів на виборах президента лідирує ліберальний Лі Чже Мьон - ЗМІ

У Південній Кореї кандидат від Демократичної партії Лі Дже Мьон за результатами підрахунку понад 55% бюлетенів лідирує на президентських перегонах. Про це повідомляє Yonhap News Agency, пише УНН.

Деталі

Виступаючи перед журналістами біля свого будинку в Інчхоні, на захід від Сеула, Лі сказав, що хоча ще рано, він висловлює свою повагу до "великого рішення народу".

Я зроблю все можливе, щоб виконати велику відповідальність і місію, покладену на мене, щоб виправдати очікувань нашого народу – сказав він, перш ніж вклонитися натовпу прихильників разом зі своєю дружиною Кім Хе Гьон.

Після підрахунку 50 % бюлетенів Лі від ліберальної ДП отримав 48,99 відсотка голосів, проти 42,64 відсотка кандидата від консервативної Партії народної сили (ПНП) Кім Мун Су. На третьому місці був Лі Чон Сок від Нової партії реформ з 7,33 відсотками.

Лі Дже Мьон переміг на дострокових президентських виборах у Південній Кореї – екзитполи

Телекомпанії KBS, MBC та SBS прогнозували певну перемогу Лі Дже Мьону на дострокових виборах, спричинених усуненням колишнього президента Юн Сок Йоля через невдале запровадження ним воєнного стану.

Вибори відбулися рівно через шість місяців після того, як Юн оголосив воєнний стан у несподіваній заяві, яка викликала похмурі спогади про минулі військові режими та занурила країну в найгіршу економічну та політичну кризу за останні десятиліття.

Додатково

Лі від Демократичної партії проводив кампанію, обіцяючи подолати "повстанські сили" на чолі з Юном після його імпічменту та усунення з посади менш ніж через три роки після початку його п'ятирічного терміну.

Коли екзит-пол прогнозував перемогу Лі з перевагою в 12,4 %, представники та лідери виборчого штабу Демократичної партії вибухнули оплесками та вітаннями в ситуаційній кімнаті, створеній у Національних зборах.

Я вважаю, що суверенний народ виніс суворий вирок режиму повстання — заявив KBS представник Пак Чхан Де, голова виборчого комітету Демократичної партії.

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

З загальної кількості 44,39 мільйона виборців по всій країні близько 35,24 мільйона, або 79,4 відсотка, проголосували. Це є найвищим показником з виборів 1997 року, коли явка становила 80,7 відсотка, згідно з даними Національної виборчої комісії (NEC).

Попередній підрахунок враховував голоси, подані на 14 295 виборчих дільницях по всій країні протягом двох днів дострокового голосування, а також закордонні, корабельні та заочні бюлетені.

Інтерес виборців до дострокових виборів був високим, оскільки 34,74 відсотка зареєстрованих виборців вже проголосували на достроковому голосуванні, що відбулося у четвер та п'ятницю, що є другим найвищим показником з моменту запровадження дострокового голосування у 2014 році.

Доповнення

У Південній Кореї рекордна явка на виборах через геополітичну напругу. Лідери дебатують про відносини з США, Китаєм та загрозу від Північної Кореї.