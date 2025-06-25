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Суд Южной Кореи отказался выдавать новый ордер на арест бывшего президента Юна

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Суд Южной Кореи отказался от нового ордера на арест бывшего президента Юн Сок Ёля, который находится под следствием из-за введения военного положения в декабре 2024 года. Юн согласился явиться к специальному прокурору 28 июня.

Суд Южной Кореи отказался выдавать новый ордер на арест бывшего президента Юна

Юн Сук Ёль находится под следствием после того, как в декабре 2024 года в стране на короткое время было введено военное положение. Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Южнокорейский суд в среду отказался выдавать новый ордер на арест бывшего президента Юн Сок Ёля, который находится под следствием после того, как в декабре ненадолго ввел военное положение в своей стране.

Специальный совет, ответственный за расследование дела, подал запрос во вторник после того, как Юн отказался отвечать на несколько повесток. Однако суд Сеула отклонил это ходатайство. Было постановлено, что обвиняемый выразил готовность выполнить повестки специального прокурора, "если его об этом попросят".

Соответственно, специальный прокурор немедленно направил уведомление бывшему президенту Юну и его адвокату с просьбой явиться 28 июня в 9 часов утра

- говорится в заявлении специального прокурора.

Справка

Юн погрузил азиатскую страну в хаос еще в декабре 2024 года, объявив военное положение на шесть часов.

3 декабря Юн Сук Ёль ввел военное положение, развернув военных к парламенту.

- напоминают СМИ. 

Позже он был отстранен от власти. Экс-президент отказался отвечать на несколько повесток от специального совета, созданного в июне.

Юридическая команда господина Юна заверила, что "бывший президент Юн Сок Ёль явится перед специальным прокурором в субботу, как и было предложено, и уверенно встретится с расследованием".

Напомним

В Южной Корее следователи государственного агентства по борьбе с коррупцией вошли в официальную резиденцию отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле, чтобы выполнить ордер на его задержание. 

УНН передавал, что суд Сеула продлил ордер на арест отстраненного президента Юн Сок Ёля в январе 2025 года. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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