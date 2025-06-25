Суд Південної Кореї відмовився видавати новий ордер на арешт колишнього президента Юна

Юн Сук Йол перебуває під слідством після того, як у грудні 2024 року в країні на короткий час був введений воєнний стан. Передає УНН із посиланням на AFP.

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Південнокорейський суд у середу відмовився видавати новий ордер на арешт колишнього президента Юн Сок Йоля, який перебуває під слідством після того, як у грудні ненадовго запровадив воєнний стан у своїй країні.

Спеціальна рада, відповідальна за розслідування справи, подала запит у вівторок після того, як Юн відмовився відповідати на кілька повісток. Однак суд Сеула відхилив це клопотання. Було постановлено, що обвинувачений висловив готовність виконати повістки спеціального прокурора, "якщо його про це попросять".

Відповідно, спеціальний прокурор негайно направив повідомлення колишньому президенту Юну і його адвокату з проханням з'явитися 28 червня о 9 годині ранку - йдеться в заяві спеціального прокурора.

Довідка

Юн занурив азіатську країну в хаос ще в грудні 2024 року, оголосивши воєнний стан на шість годин.

3 грудня Юн Сук Йол запровадив воєнний стан, розгорнувши військових до парламенту. - нагадують ЗМІ.

Пізніше він був усунутий від влади. Екс-президент відмовився відповідати на кілька повісток від спеціальної ради, створеної в червні.

Юридична команда пана Юна запевнила, що "колишній президент Юн Сок Йоль з'явиться перед спеціальним прокурором у суботу, як і було запропоновано, і впевнено зустрінеться з розслідуванням".

Нагадаємо

У Південній Кореї слідчі державного агентства по боротьбі з корупцією увійшли до офіційної резиденції відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля в Сеулі, щоб виконати ордер на його затримання.

УНН передавав, що суд Сеула продовжував ордер на арешт відстороненого президента Юн Сок Йоля у січні 2025 року.