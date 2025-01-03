Слідчі прибули на затримання президента Південної Кореї Юн Сок Йоля - ЗМІ

У Південній Кореї слідчі державного агентства по боротьбі з корупцією увійшли до офіційної резиденції відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля в Сеулі, щоб виконати ордер на його затримання. Про це повідомляє Yonhap і Associated Press, пише УНН.

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У п'ятницю слідчі державного антикорупційного агентства увійшли до президентської резиденції, щоб виконати ордер на затримання президента Юн Сук Йола, якому оголосили імпічмент через його невдалу спробу запровадити воєнний стан минулого місяця.

Ми почали виконувати ордер на затримання президента Юна, йдеться в повідомленні CIO.

CIO має час до понеділка, щоб виконати ордер на затримання за звинуваченнями в заколоті і зловживанні владою, пов'язаними з короткочасним введенням Юном воєнного стану 3 грудня.

Було незрозуміло, чи буде президент співпрацювати з владою, яка намагається його затримати. У зухвалому новорічному зверненні до консервативних прихильників, які мітингували біля його резиденції, Юн заявив, що буде "боротися до кінця" проти "антидержавних сил". Його адвокати назвали ордер на його затримання "недійсним" і "незаконним, - зазначають ЗМІ.



Однак мітинги прихильників Юна біля президентської резиденції ускладнили роботу CIO, як і потенційні сутички зі Службою безпеки президента.

Тисячі прихильників зібралися біля резиденції в останні дні, щоб виступити проти імпічменту Юна і заблокувати його арешт. Деякі з них були силою розігнані поліцією.

Спостерігачі заявили, що виконання ордеру в суботу або неділю може зіткнутися з ще більшим натовпом, тоді як виконання ордеру в понеділок буде надто близьким до кінцевого терміну.

Генеральний прокурор об'єднав зусилля з поліцією і слідчим відділом Міністерства оборони для проведення спільного розслідування провальної спроби Юна запровадити воєнний стан.

У разі, якщо Служба безпеки президента або прихильники Юна спробують перешкодити виконанню ордеру на арешт, поліція заявила, що візьме їх під варту за звинуваченням у перешкоджанні виконанню службових обов'язків.

Якщо Юн буде заарештований, слідчі планують доставити його в штаб-квартиру CIO в Гвачхоні, що на південь від Сеула, для допиту, після чого помістять його в Сеульський центр утримання під вартою в сусідньому Уйвані.

Нагадаємо

Південнокорейський суд схвалив арешт президента Юн Сук Йоля після його усунення від влади через імпічмент. Причиною стало рішення про введення воєнного стану 3 грудня, наразі триває кримінальне розслідування.