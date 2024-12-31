Суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента через воєнний стан
Київ • УНН
Південнокорейський суд схвалив арешт президента Юн Сук Йоля після його усунення від влади через імпічмент. Причиною стало рішення про введення воєнного стану 3 грудня, наразі триває кримінальне розслідування.
У Південній Кореї суд схвалив арешт президента Юн Сук Йоля. Про це повідомляє Yonhap, передає УНН.
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Суд Південної Кореї у вівторок видав ордер на арешт президента Юн Сук Йоля, який раніше був усунений від влади після оголошення імпічменту. Причиною стало його рішення про введення воєнного стану 3 грудня.
Юн Сук Йоль наразі є об’єктом кримінального розслідування, в рамках якого йому можуть бути висунуті звинувачення у повстанні. Розслідування триває, і цей випадок уже викликав значний політичний резонанс у країні.
Президент Південної Кореї відмовився йти у відставку та готовий до імпічменту12.12.24, 06:34 • 20652 перегляди