Суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента через воєнний стан

У Південній Кореї суд схвалив арешт президента Юн Сук Йоля. Про це повідомляє Yonhap, передає УНН.

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Суд Південної Кореї у вівторок видав ордер на арешт президента Юн Сук Йоля, який раніше був усунений від влади після оголошення імпічменту. Причиною стало його рішення про введення воєнного стану 3 грудня.

Юн Сук Йоль наразі є об’єктом кримінального розслідування, в рамках якого йому можуть бути висунуті звинувачення у повстанні. Розслідування триває, і цей випадок уже викликав значний політичний резонанс у країні.

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