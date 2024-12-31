Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента из-за военного положения

В Южной Корее суд одобрил арест президента Юн Сук Йоля. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.

Детали

Суд Южной Кореи во вторник выдал ордер на арест президента Юн Сук Йоля, который ранее был отстранен от власти после объявления импичмента. Причиной стало его решение о введении военного положения 3 декабря.

Юн Сук Йоль сейчас является объектом уголовного расследования, в рамках которого ему могут быть предъявлены обвинения в восстании. Расследование продолжается, и этот случай уже вызвал значительный политический резонанс в стране.

Президент Южной Кореи отказался уходить в отставку и готов к импичменту