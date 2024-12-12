Президент Южной Кореи отказался уходить в отставку и готов к импичменту
Киев • УНН
Юн Сок Йоль заявил, что не уйдет добровольно в отставку и готов пройти процедуру импичмента. Президент обвинил оппозицию в препятствовании работе правительства и назвал парламент "монстром".
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в обращении к стране фактически отказался добровольно уйти в отставку и заявил, что готов пройти процедуру импичмента или расследования против него. Об этом информирует южнокорейское агентство Yonhap, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в телевизионном публичном обращении Юн сказал, что отправка войск в Национальную ассамблею во время военного положения не может быть равнозначной восстанию, и одновременно игнорирует призывы уйти в отставку.
Юн заявил, что использовал свои президентские полномочия, чтобы объявить военное положение "для защиты нации и нормализации государственных дел" против оппозиции, которая парализовала правительство, назвав это "выверенным политическим суждением".
Независимо от того, объявят ли мне импичмент или начнут расследование, я буду честно противостоять этому
Юн обвинил оппозицию в препятствовании работе правительства, предпринимая попытки импичмента и урезая необходимые бюджеты, запланированные на следующий год, заявив, что это "исполняет безумный танец с мечами".
Национальное собрание, в котором доминирует крупная оппозиционная партия, превратилось в монстра, разрушающего конституционный порядок свободной демократии
"Я буду бороться вместе с вами до последнего момента", - сказал Юн, в очередной раз извинившись за причиненные неудобства кратковременным введением военного положения.
Напомним
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отменил военное положение, введенное 3 декабря. Решение принято после обращения Национального собрания и голосования Кабинета министров.