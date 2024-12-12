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Президент Южной Кореи отказался уходить в отставку и готов к импичменту

Президент Южной Кореи отказался уходить в отставку и готов к импичменту

Киев  •  УНН

 • 297 просмотра

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Юн Сок Йоль заявил, что не уйдет добровольно в отставку и готов пройти процедуру импичмента. Президент обвинил оппозицию в препятствовании работе правительства и назвал парламент "монстром".

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в обращении к стране фактически отказался добровольно уйти в отставку и заявил, что готов пройти процедуру импичмента или расследования против него. Об этом информирует южнокорейское агентство Yonhap, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в телевизионном публичном обращении Юн сказал, что отправка войск в Национальную ассамблею во время военного положения не может быть равнозначной восстанию, и одновременно игнорирует призывы уйти в отставку.

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Юн заявил, что использовал свои президентские полномочия, чтобы объявить военное положение "для защиты нации и нормализации государственных дел" против оппозиции, которая парализовала правительство, назвав это "выверенным политическим суждением".

Независимо от того, объявят ли мне импичмент или начнут расследование, я буду честно противостоять этому

- сказал Юн Сок Йоль.

Юн обвинил оппозицию в препятствовании работе правительства, предпринимая попытки импичмента и урезая необходимые бюджеты, запланированные на следующий год, заявив, что это "исполняет безумный танец с мечами".

Национальное собрание, в котором доминирует крупная оппозиционная партия, превратилось в монстра, разрушающего конституционный порядок свободной демократии

- отметил Президент Южной Кореи.

"Я буду бороться вместе с вами до последнего момента", - сказал Юн, в очередной раз извинившись за причиненные неудобства кратковременным введением военного положения.

Напомним

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отменил военное положение, введенное 3 декабря. Решение принято после обращения Национального собрания и голосования Кабинета министров.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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