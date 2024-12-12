Президент Южной Кореи отказался уходить в отставку и готов к импичменту

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в обращении к стране фактически отказался добровольно уйти в отставку и заявил, что готов пройти процедуру импичмента или расследования против него. Об этом информирует южнокорейское агентство Yonhap, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в телевизионном публичном обращении Юн сказал, что отправка войск в Национальную ассамблею во время военного положения не может быть равнозначной восстанию, и одновременно игнорирует призывы уйти в отставку.

Юн заявил, что использовал свои президентские полномочия, чтобы объявить военное положение "для защиты нации и нормализации государственных дел" против оппозиции, которая парализовала правительство, назвав это "выверенным политическим суждением".

Независимо от того, объявят ли мне импичмент или начнут расследование, я буду честно противостоять этому